‘Plots beseffen velen dat ze onderbetaald worden’: 10 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

1. Twee weken in het spoor van Zelensky: ‘Als we volhouden, wordt het een beslissend moment voor ons’

Hij weet niks van militaire zaken, eet altijd eieren bij zijn ontbijt en jaagt zijn beveiligers de stuipen op het lijf. Volodymir Zelensky liet Time-journalist Simon Shuster in april twee weken lang toe tot het presidentieel complex in Kiev.

“Ik ben ouder geworden, door al die wijsheid waar ik niet om gevraagd heb.” Lees de reportage.

President Zelensky (zonder helm) bezoekt Boetsja op 4 april. Beeld AFP

2. ‘Bel aan bij de buren, daar kun je veel van leren’: alles wat je moet weten als je een huis wil kopen

Een huis kopen hoeft niet moeilijk te zijn? Dat is exact wat notaris Bart van Opstal en journalist Patrick Luysterman beweren – en neen, ze leefden de afgelopen jaren niet onder een steen. Met een handige gids proberen ze u langs een slangenput van bezoekdagen, rentestress en online biedingen te loodsen.

“Denk niet: ik ga naar de bank van mijn ouders, want daar zal ik de beste voorwaarden krijgen.” Lees hier het artikel.

Beeld Timon Vader

3. ‘Ik was geen maagd meer toen ik trouwde. Ik moest kruipen om vergiffenis’: schrijfster Pinar Akbas over het Turkse rollenpatroon

Ze schreef columns die haar bedreigingen opleverden, leerde het seksisme in de politiek kennen en publiceert nu een mokerslag van een roman. De Turks-Vlaamse Pinar Akbas (42) is kritisch voor de eigen gemeenschap: “Het gaat altijd over de eer van de mannen.”

“Het is een eenzame strijd geweest. Ik heb altijd gedacht dat mijn enige taak erin bestond om anderen gelukkig te maken.” Lees het interview.

Pinar Akbas. Beeld Joris Casaer

4. Dodelijk, succesvol en spotgoedkoop: Oekraïense drones wekken het afgrijzen van Rusland op

Hobbydrones van 500 euro die vanop kleine hoogte een granaat laten vallen op een Russisch legervoertuig ter waarde van 750.000 euro en zich bliksemsnel weer uit de voeten maken. Het is een bijzonder eenvoudige, én goedkope manier van oorlogsvoering die op het Oekraïense slagveld steeds vaker met succes wordt ingezet. Tot afgrijzen van Rusland.

Militaire experten en analisten zien dit soort kleinschalige, maar toch succesvolle aanvallen steeds belangrijker worden. Lees het artikel.

Een granaat wordt vanuit een drone gedropt op Russische troepen en voertuigen in Oekraïne. Beeld rv

5. Van wittewijnmama tot tijgermoeder: herkent u deze 8 moedertypes?

Moeders, proficiat! Deze ochtend brengt uw kroost u weer verbrande toasts op bed. Maar wat voor soort moeder bent u eigenlijk? Een tijgermama of eerder van de vrije uitloop? Of een beetje van allebei? Wij zetten op volstrekt onwetenschappelijke wijze een achttal types op een rij.

“Mijn man en ik denken vaak: nog twee uur en ze slapen!” Lees het artikel.

Welk type moeder bent u? Doe hier de test.

De wittewijnmama. Haar hoogtepunt van de dag is om zeven uur ’s avonds, als haar kinderen in bed liggen. Beeld Mellon

6. ‘Plots beseffen velen dat ze onderbetaald worden’: Sarah Dimani vroeg mensen naar hun loon, en kreeg honderden reacties

Altijd al willen weten wat een raketingenieur verdient? Dankzij de TikTok-filmpjes van een jonge Amerikaanse vrouw kan dat. ‘Loontransparantie is bij ons nog een groot taboe’, meent Sarah Dimani, oprichter van het Belgische onlineplatform The Narcist.

“Sommigen schaamden zich omdat ze weinig verdienden, anderen omdat ze juist heel goed verdienden. In België zijn we heel bescheiden.” Lees hier het artikel.

'Mensen delen veel met elkaar, maar niet hun loon.' Beeld rv

Haar carrièrepad heeft allerminst te lijden onder de ‘Zwaartekracht’ die ze bezingt in haar single met ons aller Regi: de ster van de Nederlandse zangeres Emma Heesters (26) is alleen maar rijzende. In België ziet u haar weleens aan de zijde van de kloeke Anderlecht-verdediger Wesley Hoedt (28), maar laat het duidelijk zijn: tenzij hij Anderlecht alsnog aan de titel helpt én in december Oranje eigenhandig naar de wereldtitel loodst in Qatar, zal zijn vrouw boven de Moerdijk het felst bejubeld worden.

“Op Instagram denk je niet gelijk dat je met je toekomstige zit te praten. Wist ik veel!” Lees het interview.

Voetballer Wesley Hoedt en zangeres Emma Heesters. Beeld Hylke Greidanus

8. Met alleen een nieuwe voorzitter zal cd&v het niet redden

Na een dramatische peiling kondigt Joachim Coens vervroegd zijn vertrek aan. Maar met een nieuwe voorzitter alleen zal cd&v het niet redden, want de partij zit met grote problemen in eigen rangen.

Wie moet Coens nu opvolgen? Alle ogen zijn gericht op de jonge en populaire Mahdi. Lees de analyse.

Joachim Coens. Beeld Tim Dirven

9. De hele wereld praat intussen mee over het wonder van Union

Royale Union Saint-Gilloise staat anno 2022 voor zowat alles waaraan Bart Eeckhout, supporter van het passionele type voor stadsrivaal Anderlecht, een bloedhekel heeft. Toch hoopt hij stilletjes - zéér stilletjes - dat Union straks ook echt kampioen wordt.

“De keuze voor Anderlecht was een daad van inburgering. Ik wou supporteren voor een club uit de stad waar ik ging wonen. Het was ook een daad van verzet.” Lees hier het artikel.

En de supporters van Royale Union Saint-Gilloise blijven maar juichen. Beeld Wouter Van Vooren

10. Drie vrouwen getuigen over hun abortus: ‘Ik heb het geluk gehad dat ik in een situatie zat waarin het kon en mocht’

Nu het Amerikaans Hooggerechtshof het federaal abortusrecht mogelijk wil afschaffen, kan ook hier het recht op een zwangerschapsafbreking onder druk komen te staan. Drie vrouwen die voor een abortus kozen getuigen. ‘Het paternalistisch denkbeeld blijft zo hardnekkig.’

“Het nieuws uit de VS katapulteerde me automatisch terug naar vier jaar geleden. Ik maakte meteen de reflectie: hoe fundamenteel anders zou mijn leven er nu uitzien als ik in een situatie zat waarin abortus niet legaal was?” Lees hier de getuigenissen.