Plopsa-baas kocht tram uit de sixties. En wel hierom...

"We hebben daar een verkeersparkje waarin zo'n tram eigenlijk perfect past", zegt Van den Kerkhof. "Mogelijk kleden we de tram ook nog in als horecagelegenheid of schuilplaats."



Het was de eerste keer dat De Lijn oude trams veilde die uit het straatbeeld verdwijnen ten voordele van nieuwe albatros-trams, maar allicht niet de laatste keer. De twee trams gingen immers voor 6.750 en 6.000 euro de deur uit, terwijl de schrootwaarde slechts 250 euro per stuk bedraagt. De Lijn bekijkt samen met het veilinghuis welke andere oude trams nog geschikt zijn voor een tweede leven buiten het verkeer.



Plopsa zal zelf moeten instaan voor het transport van de tram, maar dat vormt volgens Van den Kerkhof geen obstakel. "We hebben de contactgegevens van enkele firma's waarmee De Lijn samenwerkt voor dit soort transporten, dus dat komt wel in orde", zegt hij.



Van den Kerkhof kocht een tram bekleed met reclame voor slippers. Wie de tram met reclame voor gin kocht is niet bekend.