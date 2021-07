PlayStation 5 nog steeds niet leverbaar door chiptekort

Zelden was een toestel zo gewild en tegelijk zo schaars als de PlayStation 5-spelconsole. Sinds de lancering in november vorig jaar blijft het door productieproblemen zo goed als onmogelijk om er een op de kop te tikken.

Al 9 miljoen PlayStation 5-spelconsoles wist Sony wereldwijd te slijten. Maar dat had eigenlijk een veelvoud daarvan kunnen zijn.

‘Niet leverbaar’ prijkt nu al maanden op bol.com, terwijl klanten van Coolblue het al even lang moeten stellen met ‘Tijdelijk uitverkocht’. Bij Game Mania, met 22 winkels de grootste spelketen van ons land, kunnen klanten zich niet eens meer op de reservatielijst plaatsen. “Omdat we pas nu de mensen die al sinds oktober 2019 via pre-order een console hadden besteld aan een exemplaar hebben kunnen helpen”, zegt Game Mania-CEO Kris Lenaerts. “Of toch het merendeel daarvan.”

Producent Sony kampt met hetzelfde probleem als bijvoorbeeld de auto-industrie: een tekort aan microchips dat ontstond aan het begin van de coronacrisis en maar niet opgelost raakt. Daardoor raken beduidend minder PlayStation 5-consoles geproduceerd dan oorspronkelijk voorzien.

“Terwijl de vraag al van bij de lancering vele malen het aanbod overtrof”, weet expert Ronald Meeus. “Sowieso is PlayStation de norm in gamingland. Ook in België zweert makkelijk 90 procent van de gamers bij een console van dat merk. Bovendien betekent de PlayStation 5 op technisch gebied een enorme verbetering: visueel zien de games er veel mooier en flitsender uit. In de console zit voor het eerst een zogeheten ‘solid-state drive’, een grote geheugenchip die de klassieke harde schijf vervangt en de games veel sneller laadt. Ook dat verklaart de enorme vraag.”

Woekerprijzen

Als spelrecensent was Meeus een van de weinige gelukkigen die afgelopen november meteen een PlayStation 5-console in huis kregen. “Had ik toen gewild, dan had ik die meteen op de tweedehandsmarkt kunnen doorverkopen voor flink wat winst. Zeker in het begin werden op eBay en andere onlinemarktplaatsen echte woekerprijzen, tot ver boven de 1.000 euro, betaald voor een exemplaar dat normaal 499 euro kost.”

Ook wie vandaag snel een console in huis wil, betaalt op bijvoorbeeld 2dehands.be nog steeds enkele honderden euro’s boven op de normale verkoopprijs.

Hoe zulke woekeraars dan wel aan zo’n zeldzame spelconsole zijn geraakt? “Niet zelden via het systeem van webrobots of kortweg bots”, weet Meeus. Dat zijn softwareprogramma’s die door de woekeraars worden losgelaten op alle mogelijke webshops. Zodra ergens een nieuwe kleine voorraad consoles ligt, kopen zij die meteen op.

Het is niet duidelijk wanneer de consoles weer op een normale manier verkrijgbaar zullen zijn. Tegen Sinterklaas en Kerstmis? “Zelfs dat durven we niet te zeggen”, klinkt het bij Game Mania. “Ook wij krijgen amper informatie van Sony/Playstation over de levering van nieuwe voorraden.” Volgens de laatste geruchten zou er ten vroegste in 2022 een normalisering van de toestand zijn.