PKK is geen terroristische organisatie

De Brusselse raadkamer kwam in november 2016 tot dezelfde conclusie omdat ze het Turks-Koerdische conflict beschouwd als een intern gewapend conflict en de terrorismewet niet van toepassing is. Het parket ging daartegen in beroep.

"De KI heeft nu in een uitgebreid en grondig gemotiveerd arrest die beslissing van de raadkamer volledig bevestigd", zegt meester Jan Fermon, die een van de beklaagden verdedigt. "De Turkse staat was burgerlijke partij in deze zaak en kon op geen enkel moment argumenten inbrengen dat de PKK een terroristische organisatie is."

Het federaal parket laat weten dat ze het arrest zal bestuderen alvorens te beslissen of het in cassatie gaat.