Pinterest, een digitaal prikbord waar techreuzen 45 miljard dollar voor over hebben

En plots is Pinterest hip. Het socialemediabedrijf dat vooral bekendstaat als een soort digitaal prikbord, krijgt liefdesbrieven van PayPal. Het betaalbedrijf wil 45 miljard dollar betalen. Maar ook Microsoft toonde al interesse.

Pinterest is voornamelijk bekend als digitaal moodboard. Daarop kan je alles verzamelen wat je leuk vindt. Foto’s van huisdecoraties, over gastronomie tot interieurspullen. Je pint de afbeeldingen per thema vast ter inspiratie op prikborden. Als een eigen samengestelde onlinecatalogus van je persoonlijke interesses. Dat universum van mooie plaatjes trekt wereldwijd zo’n 430 miljoen gebruikers. Net als andere socialemediabedrijven verdient het bedrijf het meeste aan adverteerders.

Tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis won de site aan populariteit doordat mensen vooral thuiszaten. Maar sinds deze zomer moet het bedrijf erkennen dat de interesse begon af te nemen na de versoepelingen. Dat vertaalde zich ook in een dalende beurskoers: dit jaar is de koers zo’n 16 procent gezakt. Een schril contrast met de opgeblazen koersen van andere technologiebedrijven. Ondanks die daling loopt het bedrijf in de kijker van Paypal, dat overnamegesprekken is gestart, weet Bloomberg.

One-stop-shop

Het betaalplatform, dat sinds het begin van de pandemie profiteerde van de verschuiving naar onlineshoppen, zag de koers van zijn aandeel dit jaar met 36 procent stijgen. Dat bracht de marktkapitalisatie op bijna 320 miljard dollar. Het werd de afgelopen jaren erg actief op de overnamemarkt. Onder CEO Dan Schulman heeft het bedrijf zijn zinnen gezet op het worden van een one-stop-shop voor alles wat met winkelen en financiën te maken heeft, vergelijkbaar met het Chinese Alipay of WeChat.

Hoe en waar Pinterest past in het globale plaatje? Bloomberg-analiste Julie Chariell: “PayPal heeft veel te winnen. Pinterest heeft 380 miljoen maandelijks actieve gebruikers die de app 37 keer per maand gebruiken, vergeleken met 80 miljoen PayPal-gebruikers die gemiddeld 9 keer per maand actief zijn.” Volgens Bloomberg zou het wel veel geld veil hebben voor de bruidsschat. Zo’n 70 dollar per Pinterest-aandeel, wat het totaalbedrag op 45 miljard dollar (38,6 miljard euro) brengt.

Pinterest is in handen van de Amerikaanse miljardair en internetondernemer Ben Silbermann (39), die nogal op zijn autonomie staat. Silbermann zelf is ook meer enigma dan ondernemer, zijn afwezigheid in het sociale gebeuren neemt haast mythische proporties aan. Pinterest is dan ook een beetje een atypisch Silicon Valley-bedrijf. Het werd al in 2009 opgericht – naar digitale normen een eeuwigheid geleden – en groeide vrij snel. Gebruikers van Pinterest kunnen dan wel hun eigen prikborden maken, de ‘hipfactor’ is eerder laag. Zeker als je het vergelijkt met platforms als Facebook, Twitter of Snapchat.

Valentijn

Toch is de interesse in het bedrijf groot. Want niet alleen PayPal ziet iets in Pinterest. Dit voorjaar, symbolisch op Valentijn, vuurde Microsoft ook al een pijltje richting Pinterest. Maar of het raak schoot valt te betwijfelen. Sinds de memo uitlekte in de Financial Times bleef het eerder stil. Microsoft zou met 51 miljard dollar (42 miljard euro) zelfs boven de prijs van PayPal gaan. Het valt dan nog te bezien of Silbermann nu wel te vermurwen is. Niet zozeer het digitale prikbord zelf doet de Amerikaanse technologiereuzen dromen, wel zijn schare miljoenen fans. “Zo’n grote groep van loyale gebruikers is een natte droom voor adverteerders”, duidt professor Tom Evens van de Gentse vakgroep communicatiewetenschappen en specialist in media- en technologiemarkten. “Het zijn niet de vluchtige consumenten, het is een eerder afgebakende doelgroep.”

Pinterest heeft ook nieuwe tools geïntroduceerd om makers te helpen hun pins shoppable te maken, waardoor een directer verband wordt gelegd tussen inhoud op de Pinterest-site en online-aankopen. Een socialemediasite waar miljoenen gebruikers afbeeldingen plaatsen van dingen waarin ze geïnteresseerd zijn of die ze misschien willen kopen, kan een belangrijke gegevensbron worden voor klanten van de marketingservices. “Als PayPal Pinterest koopt kan het wedijveren met Instagram, waarbij zeer betrokken consumenten worden aangetrokken”, aldus Bloomberg-analiste Chariell. En dat mag wat kosten, blijkbaar.