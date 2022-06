PimEyes, een zoekmachine met gezichtsherkenning: ‘Zo wordt stalken wel erg eenvoudig’

PimEyes, een zoekmachine met gezichtsherkenning, ligt onder vuur. Voor sommigen lijkt het een handig snufje, voor anderen vooral een dure manier van stalken. VUB-onderzoeker Rob Heyman van Kenniscentrum Data & Maatschappij geeft uitleg.

Wat is PimEyes en hoe werkt het?

Heyman: “PimEyes is een website die het internet doorzoekt naar foto’s die lijken op de foto die je zelf oplaadt. De machine onderscheidt unieke kenmerken in de geüploade foto en gebruikt die om door de hele database van het internet te gaan. Enkel foto’s op sociale media laat het links liggen.”

“Op zich is die techniek niet nieuw. Apple en Facebook hebben bijvoorbeeld ook al lang tools die gezichten kunnen herkennen. Maar de doorbraak bij PimEyes is dat het op basis van één foto al kan werken. Het verschil met Google reverse image search, waarmee je ook naar afbeeldingen kunt zoeken, is dat PimEyes zich gespecialiseerd heeft in afbeeldingen met personen. Op die manier kan het heel snel een specifiek portret terugvinden. Dat maakt de website veel straffer dan haar voorgangers.”

Wie gebruikt zo’n website?

“Mensen die hun online privacy willen beschermen en er zeker van willen zijn dat hun foto’s op bepaalde plaatsen niet opduiken, kunnen zich een abonnement aanschaffen. Voor de meeste mensen is dat niet nodig omdat zij gewoon weten dat er foto’s te vinden zijn op de website van hun werk of op de blog van de scouts van twintig jaar geleden. Maar stel dat je iets bekender bent en jouw foto’s zich automatisch overal verspreiden, dan is dat wel een manier om een overzicht te krijgen van waar die foto’s te vinden zijn. En of ze wel getoond worden op een website of bij een thema waarmee je geassocieerd wil worden.”

Hangen er ook risico’s aan vast?

“Het is altijd een risico om persoonlijke gegevens te delen. Als jij je eigen foto uploadt, zal PimEyes waarschijnlijk de fingerprint , de abstracte weergave van die foto, bijhouden om zijn algemene model te verbeteren. Daarnaast kunnen gebruikers een foto van iemand anders uploaden om daar gegevens van te verzamelen. Iemands leven aan de hand van foto’s volgen, maakt stalken dan wel erg eenvoudig.”

“Of als ik vind dat iemand op het internet niet meer gezien mag worden, zou ik een afbeelding van die persoon kunnen kiezen en het advanced abonnement inschakelen. Dan gaat PimEyes automatisch de foto’s van die persoon van het internet halen. Ik neem wel aan dat het daar identiteitscontroles voor doet. Je zou enkel persoonsgegevens moeten kunnen verwijderen als je kan verifiëren dat jij degene bent die geportretteerd staat.”

Het duurste abonnement kost bijna 350 euro per maand. Hoe komt het dat mensen zoveel geld willen betalen?

“Ik vrees dat hun businessmodel niet altijd even ethisch correct is. Stel dat ik slachtoffer ben van sextortion, dat ik een paar naaktfoto’s heb doorgestuurd naar iemand en die persoon mijn foto’s op een raar forum zet. Dan kan ik mijn foto’s via PimEyes terugvinden, maar ben ik bijna verplicht een duur abonnement aan te schaffen om ze te kunnen opsporen. Met de gratis versie kom ik namelijk niet eens te weten op welke websites de foto’s staan. Kies ik voor een duurder abonnement, dan kan ik de bron tenminste opsporen. En ga ik voor de duurste keuze, dan kan ik mijn foto’s ook door PimEyes laten beschermen of verwijderen. Dan ben ik bijna verplicht om voor die duurste optie te kiezen. Op die manier wordt PimEyes rijk van slachtoffers.”

Is de website legaal?

“Als het je eigen afbeelding is die je gebruikt, is het op het eerste gezicht volledig in orde. Al weet ik niet of de server van PimEyes in Europa staat en of hun privacy statement up-to-date is. Waar PimEyes minder op zal scoren is dat zij heel het internet hebben doorzocht om hun overzicht van foto’s te maken. Ook foto’s die niet op PimEyes zijn geüpload zullen dus al door hun systeem zijn gehaald, inclusief de mijne en de jouwe.”