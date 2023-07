Piloten van neergestort blusvliegtuig in Griekenland dood teruggevonden

De Griekse brandweer blijft met man en macht proberen de bosbranden op Rhodos en andere vakantie-eilanden te blussen. Bij de bluswerken stortte dinsdagmiddag een blusvliegtuig neer. De piloten zijn dood teruggevonden. Ook buurland Italië kampt met zware bosbranden, maar moet tegelijkertijd opboksen tegen noodweer en warmteonweders in het zuiden.

In Griekenland is de brandweer nu al voor de achtste dag op rij bezig met de bestrijding van hevige bosbranden op het vakantie-eiland Rhodos. Volgens de eerste schattingen van experts is tot nu toe minstens 150 vierkante kilometer bos- en landbouwgrond verwoest. Tienduizenden vakantiegangers zijn geëvacueerd, beelden toonden hoe verschillende hotels vernield zijn door de vlammen. Ruim 260 brandweerlieden zijn ingezet. Ze krijgen daarbij onder meer hulp van eenheden uit Turkije en Slowakije.

Ook in andere delen van Griekenland leiden de hoge temperaturen in combinatie met harde wind tot bosbranden. De afgelopen twaalf dagen heeft de brandweer verspreid over het land al vijfhonderd branden bestreden. Ook de eilanden Corfu en Evia zijn getroffen. Op dat laatste eiland stortte dinsdagmiddag een Canadair-blusvliegtuig van de Griekse civiele bescherming neer, meldt persbureau Reuters op gezag van de Griekse brandweer en blijkt uit beelden van de Griekse openbare omroep ERT. Volgens de omroep gebeurde het ongeval in de buurt van Karystos, in het zuiden van het eiland Evia. De twee piloten zijn overleden, zo meldt het Griekse ministerie van Defensie.

Op Corfu werden zo’n 2.500 toeristen en inwoners geëvacueerd. Bij Agio in de Peloponnesos baart een vierde brandhaard de hulpdiensten nog zorgen. Tot nu toe vielen er geen slachtoffers.

De bosbranden op Rhodos gezien vanuit de lucht. Beeld ANP / EPA

‘We zijn in oorlog’

Het land wordt getroffen door een van de langste hittegolven van de afgelopen decennia. Lokaal ging het kwik zondag hoger dan 46 graden. De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis zei maandag in het parlement dat naar verwachting nog drie “moeilijke dagen” in het vooruitzicht liggen, voordat de temperaturen afnemen. Voor woensdag worden nog temperaturen tot 44 graden verwacht. Naar verwachting zullen de hoge temperaturen pas donderdag met vijf graden dalen.

“We zijn in oorlog met de branden”, zei Mitsotakis. “De komende dagen en weken moeten we continu alert blijven.” Bovendien waaien er windstoten tot 40 kilometer per uur vanuit de Egeïsche Zee. Daardoor krijgt de brandweer het vuur moeilijk onder controle. Veel regio’s van het land blijven ‘rood alarm’ slaan, wat betekent dat ze in extreem gevaar verkeren voor bosbranden.

Volgens Mitsotakis zijn de moeilijke omstandigheden vooral het resultaat van klimaatverandering. “Branden blussen zal altijd moeilijk blijven, omdat we te maken hebben met de gevolgen van de klimaatcrisis”, zei hij dinsdag tijdens een bijeenkomst van de regering over de bosbranden.

Mitsotakis schat in dat de situatie in de toekomst “nog erger” zal worden “met hogere temperaturen, meer droogte, sterkere winden, terwijl de geologische omstandigheden van het land het moeilijker maken om branden te bestrijden”. De Griekse premier stelt dat alleen een “gecoördineerde inspanning van de autoriteiten” de gevolgen van de klimaatcrisis kan verminderen. “Er is geen magische oplossing”, zei hij.

Een satellietbeeld toont de gevolgen van de branden op Rhodos. Beeld AP

Tot en met vrijdag heeft onder andere reisorganisator TUI Belgium alle pakketreizen voor Rhodos geannuleerd. Het is nog onduidelijk wanneer de hotels in het zuiden van het eiland opnieuw hun deuren openen. Het merendeel van de vakantiegangers die met TUI op reis zijn, verblijft in het noorden van het eiland, waar de hotels nog open zijn, klinkt het bij de reisorganisator. De water- en elektriciteitsvoorzieningen zijn echter instabiel en een aantal wegen is afgesloten.

De Griekse autoriteiten hebben verschillende onderzoeken geopend naar de oorzaken van de branden op Rhodos. Er wordt onder meer onderzocht of de leiding van de brandweer correct heeft gehandeld toen de branden nog beperkt waren, meldt de Griekse staatstelevisie.

Beeld AP

Hitte in Zuid-Italië, onweer in Noord-Italië

Italië kampt ondertussen met beide uitersten: hitte in het zuiden en noodweer in het noorden. In het zuiden geldt in zestien steden code rood wegens de hoge temperaturen. Op meerdere plaatsen is de elektriciteit uitgevallen en is de watervoorziening verstoord. Op het eiland Sicilië bleef de luchthaven van Palermo vanochtend dicht wegens een zware bosbrand in de buurt die ook het weg- en treinverkeer verstoorde. Vorige week moest ook de belangrijkste luchthaven van het eiland, die van Catania, de deuren sluiten wegens een brand.

De Italiaanse premier Giorgia Meloni spreekt van lastige weersomstandigheden, maar schrijft deze niet direct toe aan klimaatverandering. “We hebben te maken met een situatie waarin de wind voor zeer hoge temperaturen zorgt. Dit maakt het gebruik van Canadair-blusvliegtuigen onmogelijk”, zei Meloni volgens persbureau ANSA op de Italiaanse televisie.

“Het is een moeilijke situatie vanwege het slechte weer. Ik dank de civiele bescherming, die onmiddellijk is gemobiliseerd, en de brandweer voor het belangrijke werk dat ze uitvoeren”, schrijft ze op Twitter.

Bosbranden nabij de luchthaven van Palermo op Sicilië. Beeld via REUTERS

Twee jaar geleden werd op Sicilië een Europese recordtemperatuur van 48,8 graden Celsius gemeten. De maximumtemperatuur van gisteren lag daar met 47,6 graden niet ver af. Ook in de regio Calabrië in het zuiden van het schiereiland gingen de temperaturen de afgelopen dagen vlot over de 40 graden, met bosbranden tot gevolg.

Op het eiland Sardinië moesten drie vluchten uit Milaan, Parijs en Amsterdam uitwijken naar andere luchthavens doordat het asfalt op de landingsbaan van de luchthaven van Olbia te heet was voor de vliegtuigwielen, aldus de Italiaanse openbare zender RAI.

In Milaan was het vanmorgen puin ruimen na de zomerstorm van afgelopen nacht. Beeld Photo News

Het noorden van het land wordt dan weer geteisterd door zware zomerstormen: zowel in de Alpen als in de buurt van Milaan vernielden hevige windstoten en vuistdikke hagelbollen afgelopen nacht alles wat ze op hun weg tegenkwamen. Bomen raakte ontworteld en daken werden van de huizen geblazen. Ook hier raakte het vlieg-, weg- en treinverkeer ernstig verstoord. In Monza en Brescia stierven vandaag twee mensen toen ze verpletterd raakten door een omvallende boom.

Gisteren vielen in Italië en Zwitserland al twee doden en zeker vijftien gewonden bij zwaar weer. Ook vandaag wordt er noodweer verwacht, met risico op uit­zon­der­lijk krach­ti­ge on­weders en zelfs een “sterke tornadodreiging” in de Apennijnen. Vanaf morgen zou het rustiger worden, al zal dat mogelijk niet lang duren.

In Milaan was het vanmorgen puin ruimen na de zomerstorm van afgelopen nacht. Beeld Photo News

Klimaatverandering

Volgens wetenschappers is Italië een van de landen die momenteel het zwaarst worden getroffen door de gevolgen van de klimaatverandering. Ook eerder dit jaar vielen al slachtoffers door hittegolven en zware overstromingen. Volgens minister van Energie Gilberto Pichetto Fratin “veranderen de effecten van ons tropischer wordende klimaat alles en hebben ze een rechtstreekse impact op onze economie”.

Volgens de World Weather Attribution (WWA), een groep van wetenschappers die in kaart brengt hoe de klimaatverandering de intensiteit en waarschijnlijkheid van extreem weer beïnvloedt, is de extreme hitte in Zuid-Europa, Noord-Amerika en China in juli inderdaad veel waarschijnlijker geworden door de klimaatverandering.

In juli kreunden Zuid-Europa, de Verenigde Staten, Mexico en China onder loodzware hittegolven: hitterecords sneuvelden en mensen stierven als gevolg van de hitte. In Mexico alleen al lieten meer dan 200 mensen het leven door de hitte. Hittegolven behoren tot de dodelijkste natuurrampen: elk jaar sterven duizenden mensen aan de gevolgen van hitte, al wordt die impact vaak pas weken of maanden na de hittegolf duidelijk, stelt de WWA. Op verschillende plekken worden sterfgevallen als het gevolg van hitte immers niet als dusdanig geregistreerd.

Een bosbrand op Sicilië. Beeld AFP

Niet meer ongewoon

Vandaag zijn hittegolven als gevolg van de opwarming van de aarde door menselijke activiteiten niet meer ongewoon, zoals klimaatprojecties en rapporten van de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering (IPCC) voorspelden. Hittegolven zoals die van deze maand worden eens om de vijftien jaar verwacht in de VS en Mexico, eens om de tien jaar in Zuid-Europa en eens om de vijf jaar in China. Zonder de klimaatverandering zouden dergelijke hittegolven zeldzaam zijn in China en vrijwel onmogelijk in de VS en Mexico en Zuid-Europa, stelt de WWA. Bovendien zijn de hittegolven heter dan in een wereld zonder klimaatverandering.

“Tenzij de wereld snel stopt met het verbranden van fossiele brandstoffen, zullen deze gebeurtenissen gebruikelijker worden en zal de wereld hittegolven meemaken die nog heviger zijn en langer duren. Een hittegolf zoals de huidige zou elke twee tot vijf jaar voorkomen in een wereld die 2 graden Celsius warmer is dan het pre-industriële niveau”, zegt de WWA. De wetenschappers dringen er dan ook op aan hitteplannen te implementeren in de drie regio’s.