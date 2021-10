‘Pil tegen Covid halveert aantal ziekenhuisopnames en overlijdens’

Wie het geneesmiddel Molnupiravir binnen de vijf dagen na het optreden van symptomen inneemt, heeft 50 procent minder kans om in het ziekenhuis te belanden en om te sterven, zo blijkt uit tussentijdse resultaten. De pil zou zo de eerste orale virusremmer voor Covid-19 kunnen worden, als hij wordt goedgekeurd.

“Het medicijn overtrof alle verwachtingen in deze klinische studie”, zei dr. Dean Li, vicepresident van Merck Research. “Wanneer je een vermindering ziet van 50 procent in het aantal ziekenhuisopnames of overlijden, spreken we van een substantiële klinische impact.”

Meer dan 770 volwassen Covid-19-patiënten met milde tot matige klachten en met onderliggende aandoeningen namen deel aan de studie. Van de deelnemers die Molnupiravir genomen hadden, werd 7,3 procent na 30 dagen opgenomen in het ziekenhuis of overleed. Bij de controlegroep was dat 14,1 procent. Na die periode van een maand waren er geen sterfgevallen meer bij de patiënten die het middel kregen, terwijl er in de placebogroep nog acht mensen overleden.

Studie vroegtijdig stoppen

Naar aanleiding van deze sterke eerste resultaten, heeft een onafhankelijke groep van medische experts aanbevolen het onderzoek vroegtijdig te stoppen. Directieleden van Merck zouden nu gesprekken voeren met de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit Food and Drug Administration (FDA) voor een noodgoedkeuring van de coronapil. Ook zouden de resultaten van de studie binnenkort ter beoordeling worden voorgelegd.

In de studie, waaraan patiënten over de hele wereld deelnamen, werd Molnupiravir elke 12 uur gedurende vijf dagen ingenomen. Uit een eerdere studie blijkt wel dat Molnupiravir geen effect had voor coronapatiënten met ernstige klachten die al in het ziekenhuis waren opgenomen. De pil is dus een van de weinige medicijnen in de pijplijn die ziekenhuis­opnames zou kunnen voorkomen.

Coronapil als heilige graal

Een coronapil ontwikkelen, is geen sinecure, lichte viroloog Johan Neyts (KU Leuven) eerder in deze krant toe. Zijn team werkt intensief aan antivirale middelen en volgt de internationale ontwikkelingen op de voet. Als een vaccin ontwikkelen tegen een nieuw virus al moeilijk en complex was, is een goed werkend geneesmiddel maken dat nog zoveel ingewikkelder.

Viroloog Johan Neyts (KU Leuven) volgt de internationale ontwikkelingen op de voet. Beeld ID-Jonas Lampens

“Alleen al het oraal beschikbaar maken, in een pilletje bijvoorbeeld, is meestal een hele oefening”, zei Neyts. “Je moet ervoor kunnen zorgen dat met de inname van enkele pilletjes per dag de werkzame stof voldoende lang in het bloed aanwezig blijft. Zo’n middel moet ook uitermate veilig zijn.”

De Europese Commissie heeft recent een lijst opgesteld met vijf beloftevolle nieuwe medicijnen die door het Europees Geneesmiddelenbureau worden onderzocht. Vijf andere staan te popelen om op de lijst te geraken. Europees commissaris voor Volksgezondheid Stella Kyriakides maakt zich sterk dat er minstens drie nieuwe medicijnen vergund moeten kunnen worden tegen het einde van het jaar.

