Pijnlijk voor Moskou: Ruslands modernste tank valt intact in Oekraïense handen

Rusland blijft veel en vooral belangrijke wapens verliezen als gevolg van de Oekraïense offensieven. Onder meer de modernste Russische tank, de T-90, is volledig intact in handen gevallen van de Oekraïners.

De T-90 heet het paradepaardje te zijn van de Russische tankeenheden. De modernste operationele Russische tank, jarenlang gezien als de trots van Vladimir Poetins ‘gemoderniseerde’ landmacht, kan zich volgens Moskou meten met technologisch hoogstaande tanks uit het Westen.

Diezelfde T-90 kost het opperbevel in Moskou dezer dagen hoofdbrekens. Diverse T-90’s zijn ongeschonden in handen gevallen van de Oekraïners, de laatste de afgelopen dagen bij Koepjansk. Om zout in de Russische wonden te strooien, lieten Oekraïense soldaten dinsdag zien hoe hun commandant Pavlo Fedosenko een achtergelaten T-90 startte in een bos en er gewoon mee wegreed.

De Russische generaals moeten nu vrezen dat de Oekraïners snel een T-90 in handen spelen van de Amerikanen, die er al jaren achter proberen te komen of de tank inderdaad zo hypermodern is als de Russen beweren. Rusland beschikt over een nog modernere tank, de T-14 Armata, maar deze is nog niet volledig in productie genomen. Om aan te tonen dat de T-90 wel degelijk kwetsbaar is, net als zijn voorgangers, publiceerde het Oekraïense ministerie van Defensie onlangs een filmpje van een geraakte T-90.

Colonel Pavlo Fedosenko, Hero of Ukraine, Defender of Kharkiv, commander of the 92nd Mechanized Brigade is driving modern russian T-90A tank captured by the #UAarmy.

russian lend-lease continues. pic.twitter.com/v0XLDVf6f9 — Defense of Ukraine (@DefenceU) 4 oktober 2022

Vuurbal

Uit die tank, die zich aan de rand van een bos bevond, kwam eerst rook, waarna de T-90 veranderde in een enorme vuurbal. Mogelijk was de tank geraakt door een voltreffer. “De 93ste Gemechaniseerde Brigade van de Oekraïense landmacht kwam tot de conclusie dat de nieuwste Russische T-90 tank veel feller ontploft dan zijn verouderde voorgangers”, twitterde het Oekraïense ministerie op droge toon. Waar de tank werd vernietigd, meldden de Oekraïners niet.

Sinds Russische soldaten vorige maand bij Charkiv veel van hun militaire materieel achterlieten tijdens het succesvolle Oekraïense offensief, duiken talloze video’s op van buitgemaakte Russische wapens. Aan de stroom beelden van achtergelaten tanks, pantserwagens, jeeps en artilleriestukken komt maar geen einde. Overal waar het Oekraïense leger sindsdien terreinwinst boekte, zoals dezer dagen bij het zuidelijke Cherson en in het weekeinde bij Lyman in het oosten van Oekraïne, treffen Oekraïense militairen tal van achtergelaten Russische wapens aan.

Moskou zal opgelucht zijn als het offensief bij Cherson geen herhaling wordt van de succesvolle Oekraïense tegenaanvallen in het noordoosten. Want als Cherson snel valt en de Russen zich in paniek moeten terugtrekken, dreigt een wapenarsenaal afkomstig van 25.000 Russische soldaten deels in handen te vallen van het Oekraïense leger. Op dinsdag waren er al berichten van Russische correspondenten dat de terugtrekking van eenheden ten noordoosten van Cherson chaotisch verliep.

Ukrainian Forces 🇺🇦 were able to successfully use Electronic Warfare to jam a Iranian Mohajer-6 drone 🇮🇷



The drone then landed/fell into the Black Sea and was later recovered surprisingly in normal condition with a missile still in place pic.twitter.com/Ti9WSjJEI0 — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) 3 oktober 2022

Ongekend

Dat zoveel militair materieel in handen valt van Oekraïne is ongekend, zeker voor de grote militaire macht die Rusland pretendeert te zijn. Moskou doet ook geen enkele poging om te voorkomen dat hypermoderne wapens ongeschonden in handen vallen van de vijand. De VS vernietigden in Irak en Afghanistan onder andere met luchtaanvallen eigen materieel dat noodgedwongen was achtergelaten.

Twitteraccounts van westerse en Oekraïense militaire deskundigen en bloggers die oorlogsvideo’s, waarvan vele op Telegram, op echtheid controleren, is de teloorgang van de Russische eenheden dagelijks te zien. Zo zijn er beelden van Oekraïense soldaten die maandag met een tractor een Russisch BTR-pantserwagen wegslepen, terwijl vrouwen langs de weg zwaaien. Andere eenheden voeren met hun Britse en Australische pantservoertuigen zwaar materieel af dat ze hebben gevonden in een veld.

Elders op het slagveld stuiten een paar Oekraïense soldaten tussen de bomen op een truck met daarin een ZU-23-2-luchtdoelgeschut. Zij moeten echter halsoverkop vluchten als ze plotseling door Russische soldaten onder vuur worden genomen.

Maandag liet onder anderen de Amerikaanse oud-militair Rob Lee beelden zien. Hij is een deskundige op het terrein van de Russisch defensie en is met zijn 596.000 volgers een van de meest geraadpleegde oorlogsbronnen op Twitter. Getoond werden beelden van een buitgemaakte Iraanse Mohajer 6-gevechtsdrone die volledig intact was. Compleet met de bijbehorende raket.

#Ukraine: Ukrainian forces captured a Russian T-72B[3/A] tank with KMT-6 mine plough recently in the East. pic.twitter.com/ECFUdTB6rH — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) 3 oktober 2022

‘Russische lease’

Het Oekraïense leger zegt dat het de Mohajer bij een aanval in Odessa in handen kreeg. De drone is met de Shahed-kamikazedrone een van de twee Iraanse dronetypen die de Russen sinds weken inzetten om het Oekraïense leger te stoppen. Moskou en Teheran ontkennen intussen nog altijd dat deze drones worden ingezet. “De Russische lease gaat maar door”, twitterde het ministerie van Defensie in Kiev op sarcastische toon bij het zoveelste beeld van een Russische wapen dat hun in handen was gevallen.

De VS hebben sinds de invasie voor zo’n 17 miljard dollar aan Amerikaanse wapens aan Oekraïne geleverd. In Kiev wordt sinds het succesvolle offensief bij Charkiv gekscherend opgemerkt dat niet de Amerikanen maar de Russen inmiddels de grootste wapenleverancier van het Oekraïense leger zijn geworden. Hoeveel zwaar Russisch materieel de Oekraïners hebben bemachtigd in de afgelopen weken, wil Kiev niet zeggen.

Vooral de vele buitgemaakte tanks, variërend van de standaard T-72 tot de modernere T-80 en de geavanceerde T-90, zijn van grote waarde voor het Oekraïense leger. Ze stellen het leger in staat met zwaar materieel op te rukken. Tanks, waaronder de Duitse Leopard, prijken al vanaf het begin van de invasie hoog op de verlanglijst van Kiev, maar het Westen weigerde deze te leveren. Wel zijn pantserwagens gestuurd, zij het niet in grote aantallen. De vele buitgemaakte Russische BTR’s komen Oekraïne nu goed van pas.

A captured Russian BM-27 Uragan MLRS 9P140 launcher and rockets in Izyum. https://t.co/lMgn7YzgmU pic.twitter.com/oEV3MpriKo — Rob Lee (@RALee85) 3 oktober 2022

Ka-52-gevechtshelikopter

Naast de T-90 zouden de Oekraïners het liefst ook nog een ander paradepaardje van de Russen intact in handen willen krijgen: de gevechtshelikopter Ka-52. Deze is vergelijkbaar met de Amerikaanse Apache die in Irak de nachtmerrie was van gemechaniseerde eenheden.

De Ka-52 had Rusland nu prima kunnen gebruiken om de Oekraïense offensieven te stoppen. Maar de gevechtshelikopter wordt niet op grote schaal ingezet omdat de Russen de Oekraïense luchtverdediging en de gevaarlijke westerse luchtdoelraketten vrezen.

Oekraïne claimt sinds de invasie wel meerdere Ka-52’s te hebben neergehaald. De laatste vorige week, en niet met een Amerikaanse Stinger maar net een Igla, een van oorsprong Russische luchtdoelraket. Op een video is te zien hoe agenten van een speciale eenheid van de Oekraïense inlichtingendienst SBU in de regio Zaporizja vanuit een bosje zo’n Igla-raket afvuren op de Russische gevechtshelikopter die zeer laag vliegt. Even later stort het toestel neer.