Pieter Loridon laat zich bewust besmetten: ‘Totaal onverantwoord’, zegt Van Ranst

Loridon vroeg zich zaterdag op Twitter nog publiekelijk af of het voor gezonde, ongevaccineerde mensen onder de 50 een optie is de natuurlijke immuniteit (na een eerdere coronabesmetting met de originele stam) te ‘boosten’ door jezelf bewust te besmetten met de flauwe omikronvariant. Lang wachtte hij het antwoord niet af: gisteren bleek de daad reeds bij het woord gevoegd.

“Nee, ik ga niet meedoen aan een Covid Safe Ticket-maatschappij. Ik ‘moet’ weldra naar het buitenland voor zaken en ook dat kan een gezonde mens vandaag niet meer zonder CST. #gestoord”, zo liet hij via Instagram weten. “Ik ga dus voor een natuurlijke booster van m’n natuurlijk immuunsysteem dat wél top werkt op de varianten.”

Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in onze liveblog

Jezelf bewust (laten) besmetten om vrij te kunnen bewegen, of bijvoorbeeld de komende maanden op vakantie te kunnen gaan: pure waanzin, of toch niet helemaal? Viroloog Marc van Ranst heeft er maar een uitdrukking voor: “Klinklare onzin.” “En totaal onverantwoord. Iemand anders’ snot in de neus smeren, sinds wanneer doen we dat? Met een ongekende hoeveelheid virus? Er zijn trouwens al mensen doodgegaan na zogenaamde besmettingsfeestjes. Enkele dagen geleden nog was er een bekend geval.” Van Ranst doelt op de Tsjechische folkzangeres Hana Horka (57) die vorig weekend overleed nadat ze zich bewust liet besmetten om in haar thuisland makkelijker toegang te krijgen tot openbare plekken en evenementen.

“Het immuunsysteem op natuurlijke manier boosteren, waarvan sprake, betekent met de natuurlijke ziekte en alle mogelijke nevenwerkingen erbij, eventueel pas op langere termijn. Een dergelijke praktijk is niet serieus te nemen.”