Piek van vijfde golf ligt achter ons, maar nieuwe subvariant kan voor vertraging zorgen

De piek aan coronabesmettingen is bereikt, dat is nu wel zeker. Duikt de curve straks even snel naar beneden als ze steeg of gooit de nieuwe subvariant van omikron toch nog roet in het eten?

Voor de derde dag op rij daalt het dagelijkse gemiddeld aantal besmettingen, volgens de meest recente cijfers van vorige week vrijdag tot 47.815 besmettingen. Steeds meer wordt duidelijk dat dinsdag 25 januari de piek van deze vijfde omikrongolf zal zijn. Toen testten officieel gemiddeld nog 52.313 mensen per dag positief. Het hoogste dagcijfer werd opgetekend op maandag 24 januari, met 75.862 besmettingen.

Volgens biostatisticus Tom Wenseleers (KU Leuven) ligt deze daling om twee redenen in de lijn der verwachtingen. “Het aantal besmettingen in het Verenigd Koninkrijk daalt al langer”, zegt hij. “Aangezien wij veertien dagen achterlopen op de ontwikkelingen daar, was dit dus te verwachten. Daarnaast is het ook gewoon logisch: de gerapporteerde besmettingen zijn een onderschatting. Wellicht raakten in werkelijkheid minstens drie keer meer mensen besmet. Dat betekent dat er sinds half december 3,6 miljoen Belgen besmet zijn geraakt met corona. Het moet ooit stoppen.”

Het aantal besmettingen is het sterkst gedaald bij mensen onder de 30 jaar. Dat is de groep waar de besmettingen vijf weken geleden als eerste begonnen te stijgen. Belangrijk is dat het aantal besmettingen wel blijft stijgen bij de zestigplussers. Zij blijven nog altijd het meest kwetsbaar voor het virus. Deze groep mag dan wel een erg hoge boostergraad hebben, van alle leeftijdsgroepen ligt die derde prik – en dus de bescherming ervan – intussen het verst achter hen.

In de ziekenhuizen blijft het aantal coronapatiënten wel nog stijgen. De laatste zeven dagen belandden gemiddeld 364 mensen in het ziekenhuis met corona. Al is ook daar stilaan een kentering zichtbaar. “Die stijging wordt steeds kleiner”, zegt informaticus Bart Mesuere (UGent). “Was dat vorige week nog een stijging van 50 procent, dan is dat nu al maar 15 procent meer.”

De bezetting op intensieve zorg blijft toenemen. Daar liggen nu 405 patiënten met corona. Ook het aantal overlijdens steeg de voorbije zeven dagen tot gemiddeld 27.

Code oranje

De hoop is wel dat de daling zich op korte termijn vertaalt naar meer ademruimte voor de zorginstellingen. Momenteel zitten we immers nog altijd in code rood van de coronabarometer. Die duidt op een hoog risico op overbelasting van het gezondheidssysteem. Volgens viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) zou het mogelijk zijn om in februari naar code oranje over te schakelen. Dat zou inhouden dat er terug evenementen zoals een congres kunnen doorgaan, concertzalen tot 90 procent van het publiek mogen ontvangen en het sluitingsuur voor cafés en restaurants wegvalt.

Officieel moet het aantal dagelijkse hospitalisaties daarvoor nog dalen tot onder de 150 patiënten. Van Gucht durft er zijn hand niet voor in het vuur te steken dat we die drempel deze maand halen. Al zou het wel kunnen dat de politiek kiest om voor het bereiken van die grens naar code oranje over te stappen. “Maar er is altijd gezegd dat de overgang van de ene naar de andere code een politieke beslissing zal zijn”, zegt Van Gucht.

De vraag blijft vooral hoe de weg naar beneden zal verlopen. De curve uit het Verenigd Koninkrijk laat alvast het beste vermoeden: daar ging het na de piek even steil naar beneden als dat de vijfde golf ooit begon aan zijn klim.

Voorspellingen zijn moeilijk door de nieuwe subvariant van omikron (BA.2). “Uit mijn berekeningen blijkt dat die variant zo'n 10 procent besmettelijker is dan de huidige omikronvariant, vergelijkbaar met het verschil tussen de VK-variant en de oorspronkelijke uit Wuhan”, zegt Wenseleers. “Mogelijk zal de daling daardoor finaal iets minder snel verlopen en laat het einde van de epidemie iets langer op zich wachten. Maar het is niet dat ik superongerust ben. Wel laat het zien hoe snel het kan evolueren. De ene golf is nog niet voorbij of een nieuwe variant duikt toch al voorzichtig op. Maar het lijkt me duidelijk dat de situatie onder controle zal blijven en dat het ergste nu wel voorbij is.”