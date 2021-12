Piek lijkt bereikt: nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames stijgen nog maar licht

Tussen 24 en 30 november werden elke dag gemiddeld 17.823 coronagevallen gedetecteerd. Dat is 4 procent meer dan een week eerder, maar wel net iets minder dan het zevendaags gemiddelde van vrijdag. Daarmee lijkt de groei van het aantal besmettingen verder te vertragen.

Sinds het begin van de pandemie zijn in ons land al 1.827.467 besmettingen geregistreerd.

De veertiendaagse incidentie, die het aantal nieuwe gevallen per 100.000 inwoners aangeeft, komt op 2.127.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal nieuwe besmettingen nu op twee dagen minder is dan de week ervoor. Op maandag 22 november werden wel 25.574 besmettingen vastgesteld, het hoogste cijfer sinds de start van de pandemie. Afgelopen maandag waren dat er 25.107, wat heel fors blijft.

Testen

Er is nog nooit zoveel getest op Covid-19 in ons land. Tussen 24 en 30 november werden dagelijks gemiddeld 120.040 testen afgenomen, 7 procent meer dan de week ervoor. Voor het eerst is de kaap van gemiddeld 120.000 testen per dag gerond. Woensdag 24 november werden 141.937 personen getest, een Belgisch record sinds de uitbraak van het coronavirus. In totaal zijn er sinds het begin van de coronacrisis meer dan 25 miljoen tests uitgevoerd.

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio bedraagt 16,3 procent, het reproductiegetal daalt licht (-9 procent) en bedraagt nu 1. Wanneer het getal hoger is dan 1, betekent dit dat het virus zich sneller verspreidt.

Ziekenhuisopnames

Tussen 27 november en 3 december werden dagelijks gemiddeld 313,4 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een lichte stijging op weekbasis met 2 procent, maar minder dan het zevendaags gemiddelde van vrijdag. Het is nog altijd wel meer dan de piek tijdens de derde golf. Op 2 april ging het om gemiddeld 275 opnames per dag.

Dinsdag werden er 386 coronapatiënten opgenomen. Het is al van 14 november vorig jaar geleden dat het er nog zoveel waren. Toen was de piek van de tweede golf al bereikt.

In totaal liggen nog 3.604 patiënten in de Belgische ziekenhuizen (+3 procent), dat zijn er 104 minder dan vrijdag. Op de afdelingen intensieve verzorging is de stijging op weekbasis met 18 procent nog wel hoger. Daar liggen nu 803 coronapatiënten.

Overlijdens

Het aantal doden is tussen 24 en 30 november wel sterk gestegen ten opzichte van de zeven dagen ervoor (+27 procent), naar 47,1 per dag. Sinds het begin van de pandemie zijn er in ons land 27.167 overlijdens ten gevolge van Covid-19 geregistreerd. Op dinsdag 30 november waren er 59 overlijdens aan corona. Het is van 23 januari geleden dat het er nog zoveel waren.

Vaccinaties

Over alle leeftijdsgroepen heen is intussen 77 procent van alle Belgen minstens één keer gevaccineerd (89 procent van de volwassenen). Dat betekent dat 8.845.136 Belgen intussen al minstens een eerste dosis van het vaccin tegen Covid-19 kregen. 8.697.987 mensen zijn al volledig gevaccineerd. Dat is 76 procent van de volledige bevolking (87 procent van de volwassenen). 1.903.959 mensen kregen al een derde prik.

In Vlaanderen zijn 5.417.773 inwoners minstens deels gevaccineerd: 81,4 procent van de volledige bevolking of 93,9 procent van de volwassenen. 5.353.335 onder hen zijn volledig ingeënt: 80,5 procent van de bevolking of 92,9 procent van de volwassenen.