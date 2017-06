Piece of cake! Cheesecake NY-stijl

Wat heb je nodig:

200 g petit-beurrekoekjes

100 g boter, gesmolten + extra om in te vetten

8 g vanillesuiker

600 g roomkaas

15 g bakpoeder

175 g suiker

3 eieren

125 g volle room

100 g blauwe bessen



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 150°C. Vet een springvorm in en bekleed de bodem met bakpapier. Mix de koekjes fijn in een blender, doe ze in een kom en roer er de gesmolten boter onder. Verdeel de gemalen koekjes over de bodem van de bakvorm en druk met de bolle kant van een lepel goed aan. Zet koel.

Stap 2: Meng de vanillesuiker, het bakpoeder, de suiker, de eieren, de room en de roomkaas met een garde tot een egale massa. Voeg er de helft van de blauwe bessen aan toe. Giet in de vorm en zet de taart ongeveer 1 uur in de oven. Laat nadien in de oven afkoelen tot kamertemperatuur. Zet de cheesecake voor het serveren minstens 4 uur afgedekt in de koelkast. Zo kan de vulling verder opstijven. Bestrooi met blauwe bessen.