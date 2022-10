Philine Janssens zorgt dat seksscènes veilig verlopen op de set: ‘Vroeger werd er vaak geïmproviseerd, met alle gevolgen van dien’

Ziet u een pikante scène op uw scherm, dan is de kans groot dat Philine Janssens (40) naast het bed stond op de set. De eerste intimiteitscoördinator van ons land, die deze week haar toolkit voorstelde op Film Fest Gent, zorgt ervoor dat acteurs en actrices zich veilig voelen wanneer ze zich letterlijk blootgeven voor de lens. Dat doet ze aan de hand van ‘nudity riders’, diepgaande gesprekken en hulpmiddeltjes als schaamhaarpruiken.

Wie naar 2DEZIT - een Streamz-reeks over een handvol kotgenoten - kijkt, weet dat de makers niet zuinig zijn geweest met de pikante scènes. In die mate dat een van de gecaste hoofdrollen het nog voor de opnames liet afweten en vervangen moest worden. Philine Janssens werd aangesteld om alles in goede banen te leiden op de set.

“Ik heb intensief samengewerkt met Ninalotte Roose, die Lotte speelt (de rol waarvoor vervanging gezocht moest worden, red). Zowel voor, tijdens als na de opnames heb ik veel met haar gepraat. Ze wist dat ze op mij kon rekenen, op eender welk moment.”

Het toont aan hoe uitdagend zulke intieme scènes zijn voor acteurs, regisseurs en producenten. Om problemen te voorkomen bestaat er sinds #MeToo een nieuw beroep: intimiteitscoördinator. In België is Philine de eerste - en voorlopig ook enige - die zich zo mag noemen.

“Je kan mijn job nog het best vergelijken met die van een stuntcoördinator”, legt ze uit. “Ik moet zorgen dat alles veilig gebeurt én ook realistisch oogt. Vroeger werd er vaak geïmproviseerd tijdens een seksscène, met alle gevolgen van dien. Er zijn genoeg voorbeelden van acteurs die na een scène mentaal compleet gekraakt zijn. Dat probeer ik te voorkomen.”

Hiervoor werkte Janssens een toolkit uit. “Die focust op intimiteit, wat een veel ruimer begrip is dan louter seks”, zegt ze. “Ook wanneer een naakt lijk in beeld komt of een actrice borstvoeding geeft, vereist dat een bepaalde omkadering. Noem dat gerust de do’s en don’ts. Zo’n kader is ontzettend belangrijk. Sinds #MeToo is er een angst om bepaalde verhalen te vertellen, maar die hoeft er niet te zijn. Zolang je de juiste vragen stelt, zodat er geen grenzen overschreden worden. Zelf heb ik gelukkig nog nooit meegemaakt dat het misloopt, en iemand huilend naar huis gaat.”

Philine kwam heel toevallig in deze sector terecht. “Ik ben van opleiding choreografe, en heb ook een master in screendance. Hierdoor vertoefde ik al vaak op filmsets. Als ik er nu op terugkijk, oefende ik mijn huidige job al uit, nog voor het kind een naam had. (lacht)”

Philine aan het werk op de opnames van de muziekclip bij de song ‘Headlights’, van Jef Mercelis. Beeld Johan Reyskens

In Amerika is het ondertussen verplicht om zo’n coördinator te hebben. In België is dat nog niet het geval. “Maar ik merk wel dat de dingen hier stilletjes gaan veranderen”, zegt Philine. “Dat komt - onder andere - omdat er een actieplan is uitgeschreven tegen grensoverschrijdend gedrag in de audiovisuele sector. Daarin komt bijvoorbeeld niet alleen de rol van vertrouwenspersonen naar voren, maar wordt eveneens het belang van een intimiteitscoördinator benadrukt.”

Nudity riders

Twee jaar geleden kreeg Philine haar eerste job op Vlaamse bodem, toen ze op de set van Cool Abdoul werd verwacht. Haar taak? De vrijscène tussen Anemone Valcke en Nabil Mallat integer laten verlopen. Daarvoor werkt Janssens met een draaiboek. Eerst gaat ze in gesprek met de regisseur, zodat ze goed weet wat hij wil. Nadien volgen - elk apart - conversaties met de hoofdrolspelers.

“Je bespreekt dan hun ‘nudity rider’, zoals ze dat in het Engels noemen. Na afloop weet ik perfect hoe ver een filmmaker kan gaan. Daarbij benadruk ik steeds dat je van gedachten mag veranderen. Het is niet omdat je theoretisch met iets akkoord bent, dat het op hét moment zelf nog juist aanvoelt.”

Al kan het omgekeerde ook, zo blijkt. “Ooit werkte ik samen met een regisseur die blote billen in beeld wilde, maar het niet goed durfde vragen aan zijn acteurs. ‘Ik moet die mensen nog twee maanden onder ogen komen, en ik wil niet dat ze een bepaald beeld van me hebben’, zei hij. Toen ben ik met die personen gaan praten, en bleek dat ze daar best voor open stonden. (lacht)”

Na haar debuut in 2020 nam het werk van Janssens alleen maar toe. Zowel in binnen- als buitenland wordt haar werk gewaardeerd. Zo werd ze door streamingdienst Amazon ingehuurd voor twee Belgisch-Italiaanse producties. Dichter bij huis was ze aanwezig op de sets van onder andere Onder Vuur, De Twaalf, Knokke-Off en dus ook de Streamz-reeks 2DEZIT.

Rond intimiteit - en dan vooral seksscènes - bestaan volgens Janssens nog steeds misverstanden. “Het is vooral een pragmatisch gebeuren. Je moet namelijk de kijker overtuigen dat iets geils, sensueels of wat dan ook is. Er wordt - in tegenstelling tot porno - niet echt gevreeën, maar het lijkt wel zo. Noem dat gerust de magie van film - en van dingen zoals merkins (schaamhaarpruiken, red.). Zo was ik onlangs aan de slag bij een reeks die zich in de seventies afspeelt. Lichaamsbeharing - en dus ook schaamhaar - was toen heel normaal. Maar die actrice kon niet zomaar de gevraagde beharing tevoorschijn toveren. Gelukkig bestaan er dan hulpmiddeltjes. (lacht) Ik moet het blijven zeggen: er is niets sexy aan zo’n scène.”