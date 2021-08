‘Pfizer en Moderna verhoogden prijzen vaccins’

In de nieuwe leveringscontracten, die in mei werden afgesloten en deels door Financial Times zijn ingezien, zou de prijs voor een vaccin van Pfizer ruim een kwart hoger liggen dan eerder werd afgesproken. Een Pfizer-vaccin kost nu 19,50 euro in plaats van 15,50 euro. Moderna verhoogde de prijs van 19 euro naar 21,50 euro. De afspraken werden gemaakt op het moment dat concurrenten AstraZeneca en Janssen werden geplaagd door trombosegevallen, prikpauzes en productieproblemen.

Met de nieuwe contracten kan de Europese Unie de komende twee jaar rekenen op 1,8 miljard coronavaccins die het Amerikaanse Pfizer samen met het Duitse BioNTech ontwikkelde. Van de Moderna-vaccins werden eind juni 150 miljoen extra doses besteld voor volgend jaar. Daarmee wil de Europese Commissie voorsorteren op de verspreiding van meer besmettelijke varianten en een mogelijke derde prik (een ‘boosterdosis’) voor de 450 miljoen EU-burgers. Dat is mogelijk nodig omdat de bescherming van de vaccins na verloop van tijd afneemt.

Veel duurder dan AstraZeneca en Johnson & Johnson



De prijzen die Financial Times zondag naar buiten bracht, zijn weliswaar veel minder hoog dan de eerder voorspelde 54 euro per dosis waarmee Pfizer en BioNTech de Europese Commissie vorige zomer een rolberoerte bezorgden, maar wel veel hoger dan die van concurrenten AstraZeneca (1,78 euro per dosis) en Johnson & Johnson (7 à 10 euro). Van dat laatste vaccin is maar een dosis nodig.

Ze stuwen de financiële resultaten van de farmaceuten tot grote hoogte. Dit jaar verwacht Pfizer meer dan 28,2 miljard euro aan de vaccins te verdienen. Moderna liet weten dat het over 2021 een recordomzet verwacht te behalen van 15,9 miljard euro. Dat blijft niet zonder kritiek. Het vaccin van Pfizer/BioNTech werd mede dankzij 375 miljoen euro aan Duits belastinggeld ontwikkeld. Moderna ontving tot vorig jaar december 4,1 miljard dollar aan steun van de Amerikaanse overheid.

De ngo People's Vaccin Alliance becijferde onlangs dat de coronavaccins negen nieuwe miljardairs heeft opgeleverd: op de nummer één en drie de topmannen van Moderna, op nummer twee die van Pfizer.