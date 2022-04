PFAS-vervuiling bedreigt 270 werven, arrest Raad van State mogelijk ook risico voor nieuwe projecten

Het gaat onder meer om wegenwerken aan de N1, de N70 en de N260 en de renovatie van een brug over de E17. Het merendeel - zo’n 200 - ligt in een ruime cirkel rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht, die verantwoordelijk is voor de vervuiling van Oosterweel. Over nog eens 30 werven is een vermoeden van verontreiniging.

Bovendien is het arrest van de Raad van State niet alleen van toepassing op de PFAS-werven, maar wellicht ook op vervuiling met zware metalen en minerale oliën. Zijn industriële verleden heeft Vlaanderen opgezadeld met veel vervuiling, waardoor de politiek rekening houdt met nog eens honderden werven. Het arrest dreigt verder ook nieuwe projecten, die nog niet vergund zijn, in de war te sturen.

De Vlaamse regering inventariseert de werven waar een probleem dreigt. Door preventief aan het bodemdecreet te sleutelen, hoopt ze stilstand bij infrastructuurwerken te vermijden.