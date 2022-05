Peter Willems, oud-lijfwacht prinses Elisabeth, krijgt 25 jaar gevangenisstraf

In de motivatie van het arrest hield de jury rekening met de “ernst en zwaarwichtigheid” van de feiten, de gruwelijke manier waarop het leven van het slachtoffer ontnomen werd van “een door velen bijzonder geliefd man”. Bij de feiten werd hij volgens de jury ook gedreven door ongefundeerde wraakgevoelens. De jury hield ook rekening met de gebruikte technieken bij de moord, die hij had aangeleerd tijdens zijn opleiding als politieagent.

Anderzijds was er een relatief gunstig strafverleden en de gemoedstoestand van Peter Willems op het moment van de feiten. “Het verlies van Draga, van wie hij oprecht heeft gehouden, liet hem ontredderd achter”, las voorzitter Peter Hartoch voor. Ten slotte hield de jury ook rekening met de “zeer negatieve invloed” die de moeder en broer van Draga gehad hebben op Willems.

De jury drukte ook haar hoop uit dat Peter Willems de “voorzichtige ingeslagen weg naar zelfreflectie” verder zou volgen. Met de straf wou de jury hem ook perspectief geven op het verdere verloop van zijn leven.

Procureur Stephanie Vanthienen vroeg de onmiddellijke aanhouding van Willems. Volgens haar bestond het risico dat Willems zijn straf zou ontlopen. Willems vroeg het hof om nog afscheid te kunnen nemen van zijn ouders. Na een korte beraadslaging besloot het hof om daarop in te gaan. Het hield daarbij rekening met de banden van Willems in Roemenië, via de familie van Draga, en Polen, via zijn nieuwe Poolse partner.