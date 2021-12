Peter Van de Veire vertrekt bij MNM en geeft opvolger ultieme tip: ‘Luister vooral niet naar je voorgangers’

Vanwaar de beslissing om ermee op te houden?

“Het is een idee waar ik al langer mee speel. Eigenlijk was ik twee jaar geleden al van plan om met de Grote Peter Van de Veire Ochtendshow te stoppen. We zijn in 2009 met dat programma gestart, de tiende verjaardag leek me een mooi moment om voor een landingsbaan te kiezen. Maar net toen kondigde mijn sidekick Julie Van den Steen haar afscheid aan en kwam de vraag van de zenderbazen of ik toch niet nog een tijdje door wou gaan. Ik heb dat met veel plezier gedaan, maar ik wist op dat moment wel dat het mijn laatste rit bij MNM zou zijn. Ik wou absoluut het scenario vermijden waarbij iemand op mijn schouder moet komen tikken met de melding dat het nu echt wel genoeg is geweest.”

Je hebt net je vijftigste verjaardag gevierd. Speelt dat een rol?

“Toen ik op Studio Brussel voor het eerst het ochtendblok mocht presenteren was ik 35 jaar. Het eerste wat journalisten toen wilden weten was of ik niet te oud was voor een jongerenzender. Ondertussen ben ik er vijftig en werk ik voor een zender met een nog jongere doelgroep. Om maar te zeggen dat die leeftijd relatief is. Alles hangt af van hoe je daarmee omgaat. Mocht ik nu elke dag in een grijs kostuum en met een paar sloffen aan komen werken of het stilaan moeilijk krijgen om de naam van Justin Bieber correct uit te spreken, dan zou dat wel een probleem zijn.”

Je bent de voeling met de doelgroep van MNM nog niet kwijt?

“Ik maak ’s avonds geen TikToks en ik ga ook niet meer uit de bol tijdens een concert van Doja Cat. Dat soort dingen hoeft voor mij niet meer. En misschien spreek ik de taal van de jeugd niet meer, maar ik begrijp ze nog wel. Dat zorgt ervoor dat het in mijn hoofd nog altijd klopt, al betekent dat natuurlijk niet automatisch dat ook de rest van de wereld daar zo over denkt. We moeten daar ook niet flauw over doen, ik werk op MNM quasi uitsluitend met mensen die qua leeftijd mijn kinderen konden zijn. In die zin heeft die vijftigste verjaardag misschien toch een rol gespeeld. Ik had wel het gevoel dat het nu geen vijf jaar meer moest duren.”

En wat nu? Wat staat er na 1 april op de planning?

“Ik kan daar nu nog niet veel over zeggen, behalve dat er wel degelijk een plan is. Ik ben ooit van een programma gehaald in de beginjaren van Ketnet zonder dat er op dat moment een plan B was. Ik heb me sindsdien altijd voorgenomen: dit gaan ze me niet meer lappen. Er zijn verschillende pistes, alleen moeten die zich nog wat uitkristalliseren. Het is ook nog vier maanden tot april. En daar wil ten volle van genieten. Toen ik destijds Studio Brussel voor MNM ruilde moest dat in alle stilte gebeuren. Ik heb mijn laatste uitzending gemaakt van op de camping van Rock Werchter zonder afscheid te kunnen nemen van de luisteraars. Nu wil ik de kans grijpen om eens deftig ‘merci luisteraar’ te zeggen, met op 2 april een feest in het Sportpaleis als afscheidscadeau.”

Heb je tips voor je opvolger?

“Vooral niet luisteren naar je voorgangers. Dat lijkt me de belangrijkste. En misschien is er toch nog één: probeer positief te zijn. In deze ingewikkelde tijden wil je ’s morgens met de glimlach kunnen opstaan. Dat is waar ik de voorbije jaren altijd heb proberen voor te zorgen.”