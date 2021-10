Peter R. de Vries werd met omgebouwd alarmpistool vermoord

De eerste zitting in de strafzaak tegen de twee verdachten van de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries is begonnen. De vermoedelijke schutter Delano G. en Kamil E., die volgens justitie de vluchtauto bestuurde, zijn bij de zitting aanwezig.

Op de patroonhouder van het omgebouwde alarmpistool dat bij Delano G. werd gevonden, is zijn DNA aangetroffen, zo blijkt vanmorgen. Het wapen werd gevonden in de Renault Clio die na de moord de plaats delict verliet en die werd aangehouden op de A4 bij Leidschendam. Kamil E. bestuurde de auto en Delano G. zat naast hem. In de auto werd ook een pistoolmitrailleur gevonden. Daarnaast lagen er ook schriftelijke stukken van Delano G. in de auto.

Beide verdachten beroepen zich ook vandaag nog op hun zwijgrecht. Dat terwijl de gebeurtenissen van juli volgens het Openbaar Ministerie ‘schreeuwen’ om een verklaring.

Peter R. De Vries werd op 6 juli neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. Hij overleed enkele weken later aan zijn verwondingen.

Vermoed wordt dat Ridouan Taghi achter de moordaanslag op De Vries zit. Maar terwijl verdachte schutter Delano G. waarschijnlijk kan rekenen op een celstraf van tientallen jaren, blijft Taghi in deze zaak (nog) buiten schot.