Peter R. de Vries is betrokken bij rechtszaak die heel Nederland beroert: waar gaat het Marengo-proces weer over?

De neergeschoten journalist Peter R. de Vries is vertrouwenspersoon van de kroongetuige in de Marengo-zaak. Waar gaat deze zaak die heel Nederland beroert weer over?

Het Marengo-proces is een Nederlandse strafzaak tegen zeventien leden van de zogeheten mocro-maffia. Zij zouden verantwoordelijk zijn voor een reeks moorden en moordpogingen. De term marengo is willekeurig door een computer gekozen. Dit zijn de verdachten.

Ridouan Taghi (1977)

Ridouan Taghi is de hoofdverdachte in het Marengo-proces en wordt gezien als bendeleider. Hij werd in december 2019 in Dubai gearresteerd. Begonnen met de handel in softdrugs, maar al snel overgestapt naar de lucratievere cocaïnehandel. Is het prototype van de misdaadbaas.

Nabil B. (1987)

Staat centraal in het proces als kroongetuige die in ruil voor strafvermindering een boekje opent over de bende. Nabil B. is zelf een van de verdachten van de moord op Hakim Changachi. Die moord zou een vergissing zijn geweest, waarna Nabil B. spijt betuigde en zich begin 2017 liet arresteren.

Saïd R. (1972)

Saïd R. wordt gezien als de rechterhand en trouwe luitenant van bendeleider Ridouan T. Hij werd in februari 2020 gearresteerd in Colombia. Hij zou voor verschillende moorden en liquidatiepogingen hebben samengewerkt met kroongetuige Nabil B.

Mohamed R. (1981)

Is een voormalige boezemvriend van kroongetuige Nabil. B., die hij van jongsaf zou kennen. Volgens het Openbaar Ministerie is Mohamed R. betrokken bij verschillende moorden en pogingen tot moord.

Zaki R. (1979)

Zaki R. wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op Ranko Scekic, die werd vermoord vlak voor hij moest getuigen in een strafzaak tegen Taghi. Zaki R. wordt ook van betrokkenheid verdacht bij de moord op ex-crimineel en misdaadblogger Martin Kok. Kok was de eerste die de naam van Ridouan Taghi en zijn partners publiceerde. Zaki R. werd eerder veroordeeld voor het bezit van drugs en wapens.

Zakaria A. (1993)

Zakaria A. regelde telefoons en zorgde er ook voor dat allerlei sporen werden uitgewist. De belangrijkste verdenking die het Openbaar Ministerie tegen hem heeft is die in de moord op misdaadjournalist en ex-crimineel Martin Kok. Zakaria A. zou een van de schutters zijn geweest.

Charif el A. (1987)

De oudere broer van Mohamed el A. Samen hebben de broers een meer ondersteunende rol in de bende. Zo zouden ze volgens het Openbaar Ministerie auto’s en wapens geregeld hebben voor de moord op Ranko Scekic, die op het punt stond de bende te verklikken.

Mohammed el A. (1989)

De jongere broer van Charif el A. Volgens het Openbaar Ministerie regelden ze samen auto’s en wapens voor de moord op Ranko Scekic. Staat in een meer uitvoerende rol binnen de hiërarchie van de bende.

Zakaria el H. (1978)

Zakaria el H. fungeerde volgens het Openbaar Ministerie als fikser en regelaar. Hij zorgt voor vluchtauto’s, papieren en wapens. Hij is ook de go between tussen de schutters en de anderen. Hij betaalde de schutters en anderen die hand en spandiensten leverden.

Bagdad el H. (1975)

Het Openbaar Ministerie verdenkt Bagdad el H. ervan een rol gespeeld te hebben bij de liquidatie van Ranko Scekic in Utrecht. Scekic zou getuigen in een ander proces, gelieerd aan het Marengo-proces.

Ricardo O. (1988)

Ricardo O. regelde volgens het Openbaar Ministerie versleutelde telefoons voor verschillende bendeleden. Hij was oook betrokken bij een moordpoging op de crimineel Mustapha F. bij zijn club No Limit in Zoetermeer. Deze F. geldt als een grote rivaal van Taghi, maar ontsnapte aan de aanslag omdat er te veel beveiliging aanwezig was.

Achraf B. (1993)

Achraf B. wordt gelinkt aan de liquidaties van Samir Erraghib en Martin Kok. Hij was samen met Ricardo O. de observator die de bewegingen van de crimineel Mustapha F. moest volgen, ter voorbereiding van een aanslag.

Mohamed M. (1983)

Volgens het Openbaar Ministerie heeft Mohamed M. een rol gespeeld bij de moord op Samir Erraghib. Hij zou ook het geld hebben beheerd. Erraghib werd in 2016 in IJsselstein geliquideerd en wordt ook gelinkt aan andere liquidaties. Erraghib werd beschoten toen hij in de auto zat. Zijn zevenjarige dochter zat naast hem en bleef ongedeerd.

Arthur M. (1972)

Arthur M. werd is geen onbekende voor justitie, hij zat eerder drie jaar vast. In het Marengo-proces verdenkt justitie hem ervan vluchtauto’s geregeld te hebben die zijn gebruikt bij de moord op Samir Erraghib.

Mao R. (1975)

Volgens kroongetuige Nabil B. is Mao R. een vertrouweling van hoofdverdachte Ridouan T. Hij zou betrokken zijn geweest bij een groot aantal moordopdrachten.

Mario R. (1979)

Mario R. is eerder veroordeeld in verschillende drugprocessen. In het Marengo-proces zou hij betrokken zijn geweest bij de moord op Ronald Bakker.

Walid M. (1986)

Walid M. wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van betrokkenheid bij de moord op Samir Erraghib. Volgens onderschepte berichten ging de clan ervan uit dat Erraghib informatie over zijn organisatie door heeft gespeeld naar de politie.