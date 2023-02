Peter Obi, de verfrissende presidentskandidaat in Nigeria: ‘Uit zo iemand put de jongere generatie hoop’

Politiek outsider Peter Obi (61) kan onverwacht president van Nigeria worden. De jongere ­generatie hoopt dat hij de verandering kan brengen die het door corruptie en terreur ­geplaagde land zo hard nodig heeft. Is deze man echt zo zuinig en rechtlijnig als hij lijkt?

Een klassieke politieke strijd: de outsider versus het establishment. De hoop van de jeugd versus twee vastgeroeste partijdinosaurussen. De belofte van verandering versus pluche-plakkende corruptie. Het is een van de vele redenen waarom de presidentsverkiezingen van zaterdag in Nigeria zo bijzonder zijn. De stembusslag in de grootste economie van Afrika is de spannendste ooit, zo klinkt het: voor het eerst is er géén gedoodverfde favoriet. En ze worden gezien als de belangrijkste verkiezingen sinds het land in 1999 een democratie werd. Belangrijk omdat zittend president Muhammadu Buhari na twee termijnen grondwettelijk niet herkozen kan worden, en er dus sowieso iemand anders het hoogste ambt gaat bekleden. En belangrijk omdat Buhari er een potje van heeft gemaakt.

Want, dat is de tweede reden waarom er zo veel van deze verkiezingen afhangt: het gaat niet goed met Nigeria. Het land wordt geteisterd door stijgende inflatie, exploderende werkloosheid én een verlammende corruptie die alle ontwikkeling in de weg staat.

“Tot 2010 nam de corruptie geleidelijk af,” zegt Ayokunu Adedokun, een politicoloog uit Nigeria, verbonden aan de Universiteit Leiden, “maar sindsdien, onder Buhari, is ze door het dak geschoten.” Die corruptie holt de economie uit. Het land met 200 miljoen inwoners heeft weliswaar het grootste bruto nationaal product van heel Afrika, maar de welvaartsverdeling heeft zich zo scheef ontwikkeld dat de economische groei is vastgelopen, zegt Adedokun.

Daarnaast is er de constante dreiging van terreur. Vooral in het noordoosten van het land, aan de grenzen met Tsjaad en Niger, heerst anarchie. Boko Haram is weliswaar op zijn retour, maar nog niet verslagen, en Islamitische Staat in West-Afrika neemt de afgelopen jaren langzaam hun rol over. In het zuiden van Nigeria is het separatistische Ipob actief. Het land zucht onder de vele ontvoeringen door deze groeperingen.

Abortusprogramma

En dat ondanks ongezien harde repressie. In december bracht persbureau Reuters naar buiten dat het Nigeriaanse leger er een omvangrijk abortusprogramma op na hield, om ervoor te zorgen dat de door Boko Haram verkrachte vrouwen geen terroristenkinderen zouden baren. Ook zouden mogelijk duizenden van deze kinderen standrechtelijk zijn geëxecuteerd.

Nigeria staat er dus niet bepaald goed voor. En verfrissend genoeg is er deze verkiezingen een kandidaat voor het presidentschap die dat zonder gêne durft te zeggen.

Onomwonden praat Peter Obi over zijn geliefde Nigeria als failed state. Een land waar flink de bezem doorheen moet. En deze politieke outsider wil dat gaan doen. Denk daarbij niet aan Donald Trump - hij is geen populist die zich bedient van een simplistisch Make Nigeria great again. De progressieve Peter Obi spiegelt zich liever aan Emmanuel Macron, de Franse president die het jaren terug zonder grote politieke partij achter zich tot president wist te schoppen.

Want Obi is ook zo’n kandidaat zonder grote partij, tussen twee mastodonten in. Sinds Nigeria in 1999 een democratie werd, verdelen de APC en de PDP de macht. Obi komt deze verkiezingen uit voor de Arbeiderspartij, die tot nu toe op nauwelijks een handvol stemmen kon rekenen.

Obi beleefde na een succesvolle carrière in de bankenwereld een atypische politieke loopbaan, door al meerdere politieke partijen te verslijten. Zo was hij tussen 2006 en 2014 gouverneur voor deelstaat Anambra voor de All Progressives Grand Alliance, maar stapte in 2014 over naar de PDP. Hij deed hiervoor bij de laatste landelijke verkiezingen in 2019 mee als kandidaat voor het vicepresidentschap, als running mate van een van zijn huidige tegenstanders, PDP-kandidaat Atiku Abubakar.

Vorig jaar maakte hij bekend voor het hoogste ambt te willen gaan, maar toen duidelijk werd dat hij door tegenwerking binnen de PDP in de voorverkiezingen geen kans zou maken, stapte hij over naar de veel kleinere Arbeiderspartij. Uit pragmatisme, wordt hem nu verweten, maar een pragmatisme dat hem zo maar eens het presidentschap zou kunnen opleveren.

Teleurstelling

De roep om een derde partij klinkt al heel lang, zegt politiek analist Mark Amaza vanuit Abuja. “Veel Nigerianen zijn teleurgesteld in de twee gevestigde partijen, dat is niet per se nieuw. Wel nieuw is dat de Arbeidspartij, door het enthousiasme dat Obi losmaakt, daadwerkelijk zo’n derde partij is geworden.”

Want, wederom net als Macron, zou de 61-jarige Obi weleens kunnen winnen doordat hij erin slaagt de jongste generatie massaal richting de stembussen te krijgen. Het maakt dat hij in veel peilingen zelfs als winnaar wordt gezien. De jeugd is klaar met de puinhoop die de twee grote partijen van het land hebben gemaakt, zegt journalist Kemi Busari, eveneens vanuit de Nigeriaanse hoofdstad. “Niet eerder was de jonge generatie zo betrokken bij de verkiezingen.” En dat ziet ook Amaza: “De enorme toename van jonge stemmers – te zien bij de aanvragen voor een stempas – is een belangrijk verschil met voorgaande verkiezingen. Zo’n 9 miljoen jongeren stemmen voor de eerste keer, op een totaal van 94 miljoen stemmen. Dat gaat in het voordeel werken van Obi, de kandidaat voor de jeugd. Bij een hoge opkomst zie ik hem winnen.”

Peter Obi. Beeld Mellon

Busari, die deze verkiezingscampagne als factchecker werkt, volgt hoe online de sentimenten rondom de verkiezingen zich ontwikkelen. Hij vertelt over hoe er online een beweging is ontstaan die zich de #Obidients noemen, voortgekomen uit de activistische #EndSARS-beweging, die enkele jaren terug demonstreerde tegen het aanhoudende politiegeweld in het land. De #Obidients worden niet aangestuurd door de Arbeiderspartij, maar voeren op eigen kracht campagne voor Peter Obi. Want Obi is iemand die bij het volk staat. Iemand die confectie verkiest boven maatpakken, in interviews zegt maar twee paar schoenen te bezitten en altijd zelf zijn koffers draagt als hij op reis gaat. Iemand die weliswaar schatrijk is geworden in het bedrijfsleven, maar zuinigheid predikt.

“Uit zo iemand put de jongere generatie hoop voor Nigeria. Iemand met als voornaamste verkiezingsbelofte iets te doen aan de door gruwelijke corruptie geteisterde overheidsbureaucratie.” Obi wil het Nigeriaanse overheidsapparaat afslanken, en belooft de opbrengsten daarvan te investeren in onderwijs en zorg, zegt politicoloog Adedokun.

Grootste stammen

Adedokun wijst op nog een belangrijke reden waarom verkiezingen bijzonder zijn. “Voor het eerst zijn met de drie grote kanshebbers de drie grootste stammen vertegenwoordigd: naast Atiku Abubakar (Haussa) en Bola Tinubu (Yoruba) hebben nu ook de Igbo met Peter Obi een kandidaat.”

Toch heeft Obi tijdens de campagne meermaals benadrukt dat het niet om etniciteit zou moeten gaan. Adedokun: “Dat is strategie – zijn Igbo-stam is de kleinste van de drie. Door zich neutraal op te stellen hoopt hij ook stemmen van de Haussa en Yoruba binnen te slepen.”

Op ideologisch gebied ontloopt Obi zijn twee grote concurrenten niet eens zozeer, zegt Amaza. “Zo willen alle kandidaten van benzinesubsidies af, die de overheid een fortuin kosten. Dat geld moet worden gestopt in onderwijs, investeringen in de gebrekkige infrastructuur, in de zorg. Er is ook consensus dat het veiligheidsapparaat moet worden hervormd. Maar het gaat er vooral om hoezeer de kiezers erop vertrouwen dat deze beloftes daadwerkelijk worden nagekomen.” Peter Obi heeft wat dat betreft als oud-gouverneur van Anambra uitstekende papieren – er werd hem destijds zelfs verweten dat hij te weinig uitgaf. Daarnaast is er nog nooit een corruptiezaak tegen hem aangespannen, wat voor een Nigeriaans politicus tamelijk uniek is.

Zijn grote zwakte is alleen de partij waarvoor hij uitkomt, denkt Amaza. De Arbeiderspartij is, in vergelijking met de andere twee die tot nu toe grotendeels de macht verdeelden in de regering en in de deelstaten van Nigeria, relatief klein en onervaren. Ze heeft nooit geregeerd, ook geen gouverneurschap gehad. Ze heeft geen grote, landelijke partijstructuur – een manco in een land waar dit weekend meer dan 150.000 stembureaus worden ingericht. “Het is een beetje hetzelfde als dat de Amerikaanse Groenen plots het Witte Huis tussen de Republikeinen en de Democraten vandaan zouden kapen.”

Aardverschuiving

Mocht Obi winnen, kortom, is dat een politieke aardverschuiving. En de gevolgen daarvan gaat niet alleen Nigeria zelf merken. Het land gold ooit als stabiele en stabiliserende factor in de regio. Met de afgelopen jaren in anarchie vervallen naburige landen als Niger, Mali, Tsjaad en Burkina Faso dreigt West-Afrika in een neerwaartse spiraal terecht te komen. Afrika, maar ook de wereld, kan het zich niet veroorloven dat ook Nigeria faalt – dat zou de hele regio met zich mee de afgrond in sleuren.

Andersom is ook waar: de grootte van het land en de economische macht die het vertegenwoordigt, maakt dat Nigeria, als het slaagt, de potentie heeft het succesverhaal van China achterna te gaan en snel uit te groeien tot het productiehuis van de wereld, zo betoogde oud-correspondent Howard French onlangs in Foreign Policy. Dit zijn de verkiezingen die Nigeria kunnen maken of kraken. Het maakt dat de gevolgen van deze verkiezingen wereldwijd gevoeld gaan worden.

French beschreef nog een laatste belangrijk verschil tussen Peter Obi enerzijds en zijn twee grote tegenstrevers Bola Tinubu en Atiku Abubakar anderzijds. Kijk naar de verkiezingsslogans van deze twee politici die al lang meedraaien: ‘Het is onze beurt’ en ‘Ik heb mijn steentje bijgedragen’. Alsof ze recht hebben op het hoogste ambt – terwijl Obi er juist op blijft hameren dat hij het voor het land wil doen.

Dat was voldoende reden voor de invloedrijke oud-president Olesun Obesanjo om in januari in een lange open brief zijn steun voor Obi uit te spreken. “Jeugd van Nigeria, jullie tijd is gekomen, aan jullie om dit moment aan te grijpen. Als je het nu niet doet, dan doe je het nooit.”