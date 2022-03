Peruaanse politie verlaat criminele piste in zoektocht naar verdwenen Natacha

De 28-jarige Belgische verdween op 24 januari toen ze vanuit een hostel in het dorpje Cabanaconde vertrokken zou zijn voor een trektocht door de Colca Canyon, een diepe uitgestrekte kloof in het zuiden van het land.

Het politieonderzoek is volgens de krant afgerond. Na verschillende ondervragingen, testen en analyses laat de Peruaanse politie de criminele these nu varen.

Het rapport zou overgemaakt worden aan het Belgische consulaat in Peru, waarna het ook zou worden gedeeld met de Belgische politie.