Persoonlijke liefdadigheid en skitripjes met het koningspaar: het leven van de familie Ullens leek een sprookje, tot zich het drama voltrok

Een drama in adellijke kringen, dat speelde zich deze week af in een klein Waals-Brabants dorpje. De 70-jarige barones Myriam Ullens werd woensdagochtend door haar eigen stiefzoon doodgeschoten, toen ze met haar man Guy in de auto zat. Zelfs koning Filip en koningin Mathilde waren kind aan huis bij het schatrijke echtpaar. Portret van een bijzondere familie.

Ondernemen zat Myriam – Mimi voor de vrienden – Ullens in het bloed: toen ze nog maar een prille twintiger was, richtte ze haar eigen salad bar op, vlak bij de Louizalaan in Brussel. Het werd zo’n groot succes dat ze de zaak amper enkele jaren later kon verkopen. “Het bedrag was te hoog om het te weigeren. Ik heb er een paar jaar zorgeloos van kunnen leven”, vertelde ze daar in 2014 over in De Tijd.

Maar ze bleef niet bij de pakken zitten, ze ging daarna taarten bakken voor topchefs die deze dan konden verkopen als ‘homemade’. Ullens moest wel geld in het laatje brengen. Op haar achttiende was ze getrouwd met haar eerste liefde en er kwamen al snel een zoon en een dochter. Maar dat huwelijk hield niet lang stand. Ook haar tweede zaak groeide gigantisch snel. Ze zocht een partner om de zaak mee te dragen. Zo zou ze in 1991 Guy Ullens de Schooten ontmoeten. Hij was met zijn familieholding Artal mede-eigenaar van Neuhaus. Er kwam een relatie van en acht jaar later traden ze in het huwelijk.

Guy Ullens was op dat moment al een van de rijkste mensen van België. Samen met zijn neef Eric Wittouck maakte hij fortuin met de Tiense suikerraffinaderij, die in 1989 voor één miljard euro werd verkocht aan een Duits bedrijf. Later zouden ze met dat geld Weight Watchers overnemen, waardoor ze nog rijker werden. Op zijn hoogtepunt had Ullens naar verluidt een vermogen van drie miljard euro, al zou dat de afgelopen jaren aanzienlijk geslonken zijn. Weight Watchers ging op de beurs de afgelopen vijf jaar helemaal onderuit en verloor 94 procent van zijn waarde.

Wellness voor kankerpatiënten

Opvallend is dat Myriam Ullens bij haar huwelijk moest beloven dat ze geen job meer zou uitoefenen. Ze ging akkoord, op voorwaarde dat ze dan wel aan liefdadigheid mocht doen. Ze richtte in Nepal al snel een scholenproject op voor minderbedeelde kinderen. Nadat ze in 2004 genezen was van een zeer agressieve borstkanker, begon ze ook met de Mimi Ullens Foundation. In vijf ziekenhuizen in België opende ze wellnesscentra waar kankerpatiënten tijdens de chemosessies terecht konden voor een gesprek met een psycholoog, voor een lichaamsverzorging of voor advies van een schoonheidsspecialist.

“Ik wil kankerpatiënten hun waardigheid teruggeven, en een momentje voor zichzelf”, zei Ullens daar zelf over. “Sommige mensen vinden dat misschien oppervlakkig, maar dat is het niet. Steeds meer wetenschappers zijn het erover eens dat patiënten die zich goed voelen, veel meer kans hebben om te genezen. Onze psyche is een sterk medicijn.”

Daar hield het niet op, later zou ze ook nog een eigen modehuis oprichten omdat ze zich eraan stoorde dat er geen comfortabele en mooie kleren waren om op reis te gaan. Maison Ullens groeide uit tot een naam in de modewereld, begin dit jaar haalde ze Christian Wijnants binnen als artistiek directeur.

Myriam en haar man Guy Ullens. Beeld Photo News

Het was ook dankzij al die verschillende activiteiten dat zij en haar man goed bevriend raakten met koning Filip en koningin Mathilde. Meer nog, tijdens hun skivakantie logeerde het koningskoppel bij het gezin in Verbier, een exclusief vakantieoord in het Zwitserse kanton Wallis, in een berghut van 1.200 vierkante meter vol antiek en moderne kunst. Het koppel beschikte ook over een privéjet, waarmee ze pendelden tussen Brussel, Londen, Parijs en Verbier. In het zuiden van Frankrijk hadden ze dan weer een 55 meter lange jacht, permanent bemand door een kapitein en een handvol matrozen.

Als kunstliefhebbers hadden Guy en Myriam Ullens zich ook ten volle op het verzamelen gestort, ze richtten vijftien jaar geleden in Peking het eerste Chinese museum voor hedendaagse kunst op, dat intussen meer dan één miljoen bezoekers per jaar lokt.

Gedood door stiefzoon

Guy Ullens, intussen 88, trok zich helemaal terug sinds hij enige tijd geleden getroffen werd door een beroerte. Volgens andere media beschuldigde zijn zoon Nicolas (58) uit zijn eerste huwelijk er zijn stiefmoeder Myriam van het familiefortuin te verkwisten. Dat leidde woensdagochtend tot een familiedrama in het Waals-Brabantse dorpje Ohain. Myriam Ullens zat rond 10 uur in de wagen met haar man toen Nicolas Ullens vier kogels afvuurde. Alle hulp kwam te laat.

Nicolas Ullens heeft er zelf trouwens een opmerkelijk parcours opzitten. Hij werkte twaalf jaar lang, tot 2018, voor de Staatsveiligheid. In 2019 kwam hij in het nieuws met een reeks aantijgingen van vermeende corruptie door Didier Reynders, op dat moment kandidaat-Eurocommissaris. Het parket opende een opsporingsonderzoek dat al snel werd afgesloten. Volgens administrateur-generaal Jaak Raes nam Ullens zelf ontslag. “Vanaf dat moment zag je een aantal publicaties verschijnen die de dienst en zijn medewerkers in een slecht daglicht stelden”, aldus Raes eerder in De Morgen. “Zowel het Comité I als het parket van Brussel heeft de aantijgingen van onze ex-medewerker uitvoerig onderzocht en daaruit is gebleken dat zijn verklaringen zonder enige grond waren.”

Nicolas Ullens werd na de feiten gearresteerd en zit momenteel in voorhechtenis.