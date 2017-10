Personeel Samusocial plant actie tegen terugkeer Peraïta

Morgen zal het voltallige personeel van Samusocial tussen 10 en 11 uur het werk neerleggen. Ze doen dat uit protest tegen de terugkeer van Pascale Peraïta als directrice van de daklozenorganisatie.

Eerder deze week raakte bekend dat Peraïta vrijdag zou terugkeren als directrice, omdat haar verlof zonder wedde eindigt. Het personeel wil zijn onvrede over haar terugkeer uiten en zal een uur lang het werk neerleggen. Dat meldt Bruzz en wordt bevestigd door zowel vakbondsorganisatie BBTK als Samusocial zelf.

"Een staking was niet meer mogelijk, want die moet veertien dagen op voorhand aangevraagd worden", zegt Yves Dupuis van BBTK. "Bovendien is het niet de bedoeling om de organisatie of de dak- en thuislozen te treffen."

Er zijn ongeveer 300 werknemers bij Samusocial, die volgens Dupuis allemaal zullen meedoen.

"De actie is er omwille van wat in de pers is verschenen en omdat het toch moeilijk is om een directrice met zo'n imago te hebben", zegt Dupuis. "Hoe zouden de begunstigden (daklozen) daarop reageren? Peraïta heeft in de ogen van het personeel vroeger goed werk geleverd, maar de organisatie is ook in haar afwezigheid goed geëvolueerd."

Op de website van Samusocial is ondertussen een mededeling verschenen van de nieuw aangestelde raad van bestuur, waarin die stelt dat ze op zoek gaat naar het meeste geschikte antwoord op de terugkeer van Peraïta, "in het belang van de instelling en haar missies".