Personeel Samusocial ongerust over terugkeer Peraïta én hun toekomst

Met een symbolische actie hebben de medewerkers van Samusocial geprotesteerd tegen de terugkeer van Pascale Peraïta, maar ook om hun ongerustheid te uiten over de toekomst van de organisatie. De oud-directrice zou zich vandaag opnieuw aanmelden, maar daagde niet op.

Voor de deuren van het opvangcentrum van Samusocial aan de Poincarélaan staan meer fotografen en journalisten dan actievoerende werknemers. "Jullie zijn tamelijk intimiderend", zegt Gaby, een vakbondsafgevaardigde van het ABVV, die liever niet met naam en toenaam vermeld wordt. "Wij zijn het gewoon om op straat te werken, niet om de pers te woord te staan."

De media-aandacht was te verwachten, want het is de eerste keer dat het personeel duidelijk van zich laat horen sinds het uitbreken van het schandaal rond Samusocial in mei. Behalve één sociaal werker en één verpleegkundige om toch een minimumdienstverlening te voorzien, heeft het personeel een uur lang het werk neergelegd. De aangekondigde terugkeer van Pascale Peraïta als directrice was er te veel aan.