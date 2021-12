Personeel Brussels Airlines legt werk 24 uur neer: wat zijn de gevolgen voor de geplande vluchten?

Waarom wordt er gestaakt?

Het vliegend personeel legt het werk neer uit onvrede over het uitblijven van oplossingen voor de hoge werkdruk, en omdat de directie een aantal ondertekende cao's niet zou respecteren.

Het personeel van Brussels Airlines voerde de voorbije maanden al meermaals actie voor structurele oplossingen om de hoge werkdruk aan te pakken. Het ging toen om kleinere, vooral symbolische acties, met de bedoeling om reizigers te ontzien.

Hoe reageert de directie van Brussels Airlines?

De aankondiging voor de staking dateert van woensdag. De directie reageerde in eerste instantie “heel erg verbaasd”, en ging donderdag in de tegenaanval. In een brief aan de vakbonden dreigde ze met juridische stappen indien de staking niet zou worden afgeblazen tegen vrijdag om 11 uur. Mocht de staking toch doorgaan, dan zou de directie de verwachte schade - naar schatting 2,5 miljoen euro - op de vakbonden verhalen.

De vakbonden zijn echter van mening dat ze recht in hun schoenen staan en zetten dan ook door met de actie.

Wat zijn de gevolgen van de staking?

Vandaag staan er 116 vluchten op de planning, alles samen goed voor zo’n 12.500 passagiers. Zowat de helft van de vluchten zou vandaag worden geschrapt.