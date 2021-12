► Persconferentie teststrategie: ook Vandenbroucke pleit voor strengere maatregelen

Bekijk hier de persconferentie:

“Het hoeft geen betoog dat we ons vandaag in een zeer moeilijke situatie bevinden. De berichten uit de ziekenhuizen zijn zeer ernstig, verschrikkelijk zelfs. Ook de huisartsen worden overspoeld. Er heerst grote moedeloosheid, onrust en onzekerheid. Heel veel mensen zitten op hun tandvlees”, zo heeft federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zonet gezegd op een digitale persconferentie over de nieuwe teststrategie.

De persconferentie is een reactie op de forse kritiek van de huisartsen op het versoepelde testbeleid van de regering. Om de druk op de testcentra en de eerstelijnszorg te verlichten, beslisten de gezondheidsministers afgelopen zaterdag om de testregels te versoepelen. Terwijl je tot dan toe op dag één en dag zeven na een hoogrisicocontact getest moest worden, moest dit voortaan nog maar één keer gebeuren. Dat vonden de huisartsen niet zinvol.

Details teststrategie

“De voorbije dagen hebben we met politici, experts en artsen discussies gehad over de teststrategie”, zei coronacommissaris Pedro Facon, eveneens op de persconferentie. “Op basis daarvan lichten we nu de details toe.”

Wie gevaccineerd is, krijgt na een hoogrisicocontact een code die geldig is van de derde tot de zesde dag na ontvangst. De persoon moet in quarantaine blijven tot het resultaat van deze PCR-test gekend is. Vanaf de vierde dag na het hoogrisicocontact kan de persoon wel uit quarantaine mits een dagelijkse negatieve zelftest. Ondertussen moet je je contacten beperken en afstand houden.

Wie niet gevaccineerd is, zal toch nog steeds tweemaal een PCR-test moeten ondergaan. De eerste zo snel mogelijk, de tweede op de zevende dag na het hoogrisicocontact. De persoon in kwestie moet in quarantaine blijven tot het resultaat van de tweede test gekend is.

Extra maatregelen

Opvallend: Vandenbroucke sloot zich zonet ook aan bij de oproep van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) om extra maatregelen te nemen. “U heeft ongetwijfeld de oproep van Jan Jambon gehoord. En inderdaad, we zullen onze contacten nog verder moeten beperken. Het is heel duidelijk dat binnenactiviteiten moeilijk te beveiligen zijn. Dat geldt voor jeugdactiviteiten, voor het onderwijs en ook voor andere sectoren, zoals culturele evenementen.”

Vandenbroucke zegt dat hij het net als premier Alexander De Croo (Open Vld) nuttig vindt om ons te beraden over wat er moet gebeuren om indoor activiteiten in lijn te brengen met wat nodig is. “Wat nodig is, is een coherent pakket aan maatregelen”, aldus Vandenbroucke. Hij benadrukte wel dat het aan de premier was om het Overlegcomité samen te roepen. “Ik wil daar nog niet op vooruitlopen.”

