Persconferentie noodweer: 20 juli dag van nationale rouw, Rode Kruis zet solidariteitsactie op poten

De extreme weersomstandigheden van de afgelopen dagen eisten in ons land al zeker 20 levens op. Negen slachtoffers zijn geïdentificeerd en minstens 20 andere personen zijn nog vermist. In totaal hadden 112 gemeenten met overstromingen te maken, aldus Verlinden.

Hoe kan u helpen? Rode Kruis-Vlaanderen en zijn Franstalige tegenhanger Croix-Rouge de Belgique hebben het noodrekeningnummer BE70 0000 0000 2525 geopend voor giften. Wie als vrijwilliger een helpende hand wil bieden kan zich melden bij het Rode Kruis. Meer informatie vindt u hier.

Het noodweer van de laatste dagen zal “vanzelfsprekend” als ramp erkend worden, meldt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) tijdens de persconferentie. De minister-president vraagt om een versnelde procedure van het rampenfonds en roept de verzekeringsmaatschappijen op om deze cases prioritair te behandelen. Schadeclaims moeten wel binnen de 60 dagen binnengebracht worden, benadrukt hij.

Dag van nationale rouw

“Ons land gaat door zeer moeilijke momenten”, zegt premier Alexander De Croo. “Onze gedachten gaan nu uit naar de slachtoffers en hun naasten, heel het land leeft met hen mee. Wat mooie zomerdagen hadden moeten worden, zijn plots voor heel veel landgenoten donkere, gitzwarte, dagen.”

De Croo zegt dat het nog wachten is op de definitieve balans, maar spreekt over “mogelijk de zwaarste overstromingen die ons land ooit zijn overkomen”. Dinsdag 20 juli wordt een dag van nationale rouw. De feestelijkheden van de nationale feestdag op 21 juli zullen ingeperkt worden.

De regering zegt dat de absolute prioriteit nu de reddingswerken zijn. “Alle mogelijke middelen zijn gemobiliseerd. Gezien de schaal van de ramp is de federale fase van het rampenplan afgekondigd. De situatie blijft kritiek op heel wat plaatsen. We blijven de impact van bijzonder nabij volgen. We zullen er alles aan doen de getroffen mensen te ondersteunen en hen bij te staan. Opvang zal nodig blijven, herstellingen zullen moeten gebeuren, en daarvoor zullen we schouder aan schouder staan.”

Getroffen zelfstandigen zullen een overbruggingsrecht krijgen en een vrijstelling voor hun sociale bijdragen in het derde kwartaal.

Jambon heeft het ook nog over een klein lichtpunt in het donker: “De vaccinatiecampagne komt niet in gedrang, geen enkel vaccinatiecentrum is getroffen door het noodweer.”