Persconferentie na Overlegcomité om 18 uur: deze beslissingen kennen we nu al

• Thuis

De maatregel dat mensen met maximaal 8 personen mogen samenkomen in een privéwoning, valt weg vanaf woensdag 1 september. Vanaf dan gelden er geen beperkingen meer bij mensen thuis.

• Horeca

In de horeca verdwijnen vanaf 1 september vrijwel alle coronamaatregelen. Er zal geen verplicht sluitingsuur meer zijn en er staat geen limiet meer op het aantal personen per tafel of gezelschap. De mondmaskerplicht blijft wel gelden voor wie zich in de zaak verplaatst, en dansen in cafés blijft verboden tot 1 oktober.

• Feesten

Ook voor privéfeesten worden de maatregelen versoepeld. Dansen op trouwfeesten zal weer kunnen vanaf 1 september. Het gaat daarbij om eenmalige privéfeesten, waar geen Covid Safe Ticket voor nodig is.

• Evenementen

Op 1 september vervallen alle maatregelen voor evenementen tot 200 aanwezigen binnen of 400 aanwezigen buiten. Dat wil zeggen dat er op dergelijke evenementen geen mondmaskers gedragen moeten worden of afstand moet worden gehouden. Op 1 oktober wordt de drempel opgetrokken tot 500 aanwezigen binnen en 750 buiten.

Grotere evenementen die een Covid Safe Ticket vragen, kunnen vanaf 1 september ook doorgaan zonder maatregelen. Vragen ze geen Covid Safe Ticket, dan blijven de maatregelen met betrekking tot afstand houden en mondmaskers gelden.

• Discotheken

Op vrijdag 1 oktober mogen danscafés en discotheken heropenen na een sluiting van zo’n anderhalf jaar. De gewesten en gemeenschappen zullen zelf kunnen beslissen over de voorwaarden waaraan het nachtleven moet voldoen. Daardoor zal de heropening in Brussel wellicht pas later plaatsvinden.

Persconferentie

Om 18 uur volgt een persconferentie met de bevoegde ministers en premier Alexander De Croo (Open Vld) over de beslissingen van het Overlegcomité. Die persconferentie kunt u hier bekijken.

Vrijdag 20 augustus 2021