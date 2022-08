Peperdure avatar van Zuckerberg in nieuwe 3D-wereld met hoongelach onthaald

“Ik weet niet waarom iedereen aan het lachen is om Facebook, maar dit is de perfecte afbeelding van Mark Zuckerberg”, postte iemand op sociale media. En een ander: “Ziet er fantastisch uit!” Het regende afgelopen weekend beledigingen in de vorm van complimenten, wat nooit een goed teken is. Anderen houden het op regelrecht cynisme. “Het is echt een raadsel dat Meta vorig jaar meer dan tien miljard dollar aan virtual reality heeft uitgegeven en dat de graphics in zijn vlaggenschip-app er nog steeds slechter uitzien dan een Wii-game uit 2008", zo luidt het commentaar van New York Times-columnist Kevin Roose.

It's genuinely puzzling that Meta spent more than $10 billion on VR last year and the graphics in its flagship app still look worse than a 2008 Wii game. https://t.co/IOwqsrrfKj — Kevin Roose (@kevinroose) 16 augustus 2022

Aanleiding voor dit alles is een update van Meta-baas Zuckerberg over Horizon Worlds. Dit is de 3D-wereld waar Facebooks moederbedrijf miljarden voor vrijmaakt en waar het concern hoge verwachtingen van heeft. Het is Meta’s eigen interpretatie van de zogenoemde metaverse, dat de opvolger van het huidige platte internet moet zijn.

Horizon Worlds is nog niet in Nederland beschikbaar, maar sinds vorige week wel in Frankrijk en Spanje. Dit heugelijke nieuws vierde Zuckerberg met een afbeelding van zichzelf. Of liever: van zijn digitale evenknie. Zuckerbergs enthousiasme werd niet gedeeld omdat iedereen zich verbaast over de platte en knullige graphics, die inderdaad minimaal vijftien jaar oud lijken te zijn.

De hilariteit kan niet los worden gezien van de internetgrappen die al vele jaren over Zuckerberg en zijn wat wezenloze uitstraling worden gemaakt. De steenrijke topman is geen mens, zo is de boodschap van de grappenmakers. Afgelopen mei was het ook weer raak, toen Zuckerberg een selfie postte van hem met zijn Metaverse-team. De afbeelding werd een bron voor een nieuwe serie grappen en bewerkingen.

Inmiddels heeft Zuckerberg op alle ophef gereageerd. “Ja, ik weet dat de foto die ik eerder postte nogal basaal was. Hij was nogal snel genomen om een lancering te vieren”, zo luidt zijn verweer op Instagram. Hij belooft dat de graphics in zijn 3D-wereld in rap tempo beter zullen worden. Om de daad bij het woord te voegen laat hij een nieuwe versie van zichzelf zien, die er heel wat minder hologig uitziet.