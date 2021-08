Pentagon tijdlang afgegrendeld na schoten bij bus- en metrostation: ‘Politieagent overleden’

Het schietincident vond plaats omstreeks 11 uur plaatselijke tijd (17 uur in België). Amerikaanse media berichten dat een agent werd neergeschoten, maar over zijn toestand is nog niets naar buiten gebracht. De hulpdiensten lieten weten dat er meerdere mensen gewond zijn geraakt. Het is nog onduidelijk hoe ernstig de verwondingen van de slachtoffers zijn. Een veiligheidsagent zou de schutter hebben neergeschoten.

De plaats van het incident werd redelijk snel ‘veiliggesteld’, maar bleef ‘een actieve plaats delict’, meldde het Pentagon Force Protection Agency (PFPA) ongeveer een half uur na het ingaan van de lockdown op Twitter. “We verzoeken iedereen weg te blijven van de metro-ingang en het gebied rond het busperron. Het vervoer bij het Pentagon wordt omgeleid naar Pentagon City”, voegde het agentschap, dat verantwoordelijk is voor de beveiliging van het gebouw, eraan toe. Wat later liet het PFPA weten dat het gebouw opnieuw is vrijgegeven, gang 2 en de metro-ingang zelf blijven wel gesloten.

Het Pentagon is dinsdag een tijdlang in lockdown gegaan na een schietpartij aan het nabijgelegen busstation. Beeld AFP

Schoten

Een verslaggever van persbureau AP getuigt dat hij in de buurt van het Pentagon meerdere schoten heeft gehoord, daarna een pauze en vervolgens nog minstens één schot. Een andere AP-journalist hoorde de politie ‘schutter’ roepen. Via een luidsprekerssysteem werden de medewerkers van het Pentagon daarna opgeroepen om in het gebouw te blijven. De lokale televisiezender WUSA toonde beelden van verscheidene ambulances en politiewagens rond de site.

Het Pentagon zelf meldde dat het gebouw op slot ging vanwege “politieactiviteit”. Woordvoerder Chris Layman van het PFPA bevestigde dat er “een incident” aan de gang was in het transitcentrum van het Pentagon, maar hij wilde geen details geven. “Het Pentagon is in staat van alarm vanwege een incident in het transitstation”, zo tweette de beschermingsmacht van het Amerikaanse leger. “Wij roepen het publiek op om de zone te vermijden.”

Belangrijke ingang

Het busplatform ligt op een steenworp afstand van het Pentagon en maakt deel uit van het Pentagon Transit Center. Dat is een belangrijke ingang van het Pentagon en wordt dagelijks gebruikt door duizenden personeelsleden die het gebouw binnenkomen en verlaten. Het busplatform wordt gebruikt door meerdere buslijnen in de omgeving.

Het Pentagon-gebouw bevindt zich in Arlington County (Virginia), aan de overkant van de Potomac-rivier van Washington D.C.

Beeld AP