Pentagon: Rusland rekruteert Syriërs voor strijd in Oekraïense steden

Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen heeft Rusland behoefte aan zulke ervaren Syrische krachten nu de invasie van Oekraïne zich steeds meer toe lijkt te spitsen op stedelijke gebieden. De Syriërs zouden moeten helpen de Oekraïense hoofdstad Kiev in te nemen, meldt de Amerikaanse krant The Wall Street Journal.

De Russische rekruteringsinspanningen werden voor het eerst gemeld door een Syrische nieuwswebsite. Volgens DeirEzzor24 is Moskou op zoek naar vrijwilligers die als bewakers willen werken in Oekraïne voor zo’n 200 tot 300 dollar per maand en een periode van telkens zes maanden.

The Wall Street Journal schrijft dat er al Syrische strijders in Rusland aangekomen zijn om zich daar voor te bereiden op hun deelname aan de oorlog. Het is nog onduidelijk hoeveel strijders er precies door Moskou in Syrië zijn geronseld.

Het Russische leger zoekt niet alleen steun bij Syrische strijders. Ook de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov heeft troepen naar Oekraïne gestuurd om daar het Russische leger te steunen. Het zou gaan om maximaal zo’n 12.000 soldaten.

Volgens het Pentagon zijn de Russen “gefrustreerd zijn in het noorden”, waar hun opmars naar Kiev al meerdere dagen weinig vooruitgang boekt vanwege Oekraïense weerstand en logistieke en bevoorradingsproblemen.

Bondgenoten

Rusland is al sinds het sovjet-regime een bondgenoot van Syrië. In 2015 schoot de Russische president Vladimir Poetin zijn Syrische ambtsgenoot Bashar al-Assad te hulp om jihadisten en de gematigde oppositie in Syrië de kop in te drukken. Assad en zijn troepen waren op dat moment ernstig verzwakt. Het Kremlin reageerde met luchtaanvallen een door troepen te sturen.

Moskou heeft immers belangen heeft in Syrië. Die moet het veiligstellen, wil het zijn (toch al niet zo grote) invloed in het Midden-Oosten behouden. Al sinds de hoogtijdagen van de Sovjet-Unie runt Rusland een marinebasis in Tartus, aan de Syrische kust. Ook is er een Russische luchtmachtbasis in Latakia, een bolwerk van Assad-aanhangers.