Pentagon geeft meer details vrij over soldaat die grens met Noord-Korea overstak

De soldaat had zijn missie voltooid en was op weg naar huis nadat hij enige tijd was vastgehouden in een Zuid-Koreaans detentiecentrum. Er hingen hem in zijn thuisland ‘bijkomende administratieve maatregelen’ boven het hoofd, verklaarde woordvoerster Sabrina Singh van het Pentagon donderdag in Washington, zonder meer details te geven. Waarom King in detentie zat, zei ze evenmin. Het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap meldde woensdag, onder aanhaling van gerechtelijke bronnen, dat de Amerikaan had geweigerd een boete te betalen nadat hij in Seoel een politiewagen had beschadigd.

Volgens Singh stond King op weg naar de luchthaven niet onder hechtenis, maar werd hij wel geëscorteerd door de veiligheidscontrole. “Ik denk dat niemand verwachtte dat hij de luchthaven zou verlaten”, vervolgde ze. King zou zich vervolgens hebben aangesloten bij een commerciële rondleiding aan de grens, maar maakte zich los van de groep en stak de gedemilitariseerde zone (DMZ) over die de twee Korea’s van elkaar scheidt. Wat hij deed in de periode tussen zijn vertrek van de luchthaven en het moment dat hij de grens overstak, weten we niet, aldus nog Singh.

De Verenigde Staten hebben intussen nog niets gehoord van het Noord-Koreaanse regime dat de jongeman wellicht vasthoudt. Gevreesd wordt dat hem in Noord-Korea een lange opsluiting en slechte behandeling wacht.

De zaak doet denken aan die van de Amerikaanse student Otto Warmbier, die in Noord-Korea werd veroordeeld omdat hij in december 2015 een propagandaposter zou hebben gestolen. Warmbier overleed in juni 2017 op 22-jarige leeftijd nadat hij, na anderhalf jaar in gevangenschap, in comateuze toestand weer naar de VS werd gevoerd. (BELGA)