Pensoenheisa houdt aan: kortgedingrechter oordeelt dat oud-ambtenaren extra vergoeding mogen houden

Wat voorafging

In maart raakte bekend dat vijf ex-voorzitters en acht ex-topambtenaren een extra pensioenvergoeding kregen - een systeem dat al sinds 1998 in de Kamer bestond. Officieel heette het een ‘afscheidsvergoeding’, maar in feite steeg daardoor hun maandelijkse pensioenuitkering fors. Soms zelfs tot boven het wettelijke maximum van 7.813 euro bruto per maand. Overigens: die ‘afscheidsvergoeding’ is niet te verwarren met de ‘uittredingsvergoeding’ waar afzwaaiende Kamerleden sowieso recht op hebben.

De huidige Kamerleden trokken aan de noodrem. Op instructie van het Bureau, zeg maar het management van de Kamer, werden nieuwe uitbetalingen verlaagd of geblokkeerd. Bovendien werd een vriendelijk verzoek verstuurd om het te veel gekregen pensioen in het verleden terug te storten. Herman De Croo besliste om de 210.000 euro die hij als voormalig Kamervoorzitter extra kreeg bovenop zijn pensioen, volledig terug te betalen. In totaal hadden vijf ex-Kamervoorzitters een surplus van 1,3 miljoen euro gekregen over een periode van 25 jaar.

Het is de Federale Pensioendienst die de lastige taak heeft om de hoge pensioenuitkeringen van de oud-topambtenaren te proberen verminderen. De overheidsinstelling heeft haar kantoren in de Brusselse Zuidertoren en staat onder leiding van Sarah Scaillet. Zij was in het verleden adviseur op het kabinet van minister Laurette Onkelinx (PS). De Pensioendienst besliste op eigen houtje om de maandelijkse pensioengelden te verlagen tot onder het wettelijke maximumplafond. De ambtenaren kregen die mededeling in april in de bus geworpen. In de brief die zij kregen stond ook de oproep om terug te storten. Voor de acht topambtenaren gaat het in totaal over een bedrag van 5,9 miljoen euro.

Belangrijk precedent

Maar die brief schoot bij de oud-ambtenaren in het verkeerde keelgat. Vaak was het geld al uitgegeven of geïnvesteerd. Dus zomaar terugbetalen gaat niet, luidde het antwoord. Twee oud-ambtenaren lieten het er niet bij en spanden een rechtszaak in kortgeding aan. Zij kregen daarbij ruggensteun van verschillende lotgenoten. En opvallend: de ex-topambtenaren kregen gelijk van de kortgedingrechter. Die oordeelde namelijk dat de Pensioendienst voorlopig hun maandelijkse uitkeringen niet mag verlagen. Nochtans zwaaide de Pensioendienst in haar betoog met artikel 1410 van het Gerechtelijk Wetboek, dat de overheidsinstelling in geval van fraude of andere malversaties zelfs verplicht om over te gaan tot de inhouding van sociale uitkeringen.

Vervolgens werd er ook een rechtszaak ten gronde opgestart voor de rechtbank in Brussel. De kans is reëel dat de Pensioendienst daar opnieuw aan het kortste eind trekt. Maar in dat geval tekent hij beroep aan, zo valt te horen in de wandelgangen. Op die manier wil de dienst tonen dat hij het maximale heeft gedaan om de te veel betaalde pensioenen proberen terug te vorderen. Een eerste uitspraak kan al dit najaar vallen.

Ex-Kamerlid Maurice Lafosse (PS) sleepte de Pensioenkas van de Kamer voor de rechter. Beeld HLN

Eind september spreekt de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel zich ook uit over de zaak die ex-Kamerlid Maurice Lafosse (PS) aanspande tegen vzw Pensioenkas. Lafosse wil zijn pensioenbonus van 20 procent bovenop het wettelijke maximumpensioen volledig uitbetaald zien. De Kamer weigert dat. Velen kijken met belangstelling uit naar dat vonnis, want het zal een belangrijk precedent zijn.

Paleisrevolutie

In haar schriftelijke motivatie om de pensioengelden in te houden, beschuldigde de Pensioendienst de gewezen topambtenaren van “samenzwering”. Maar die laatsten spreken dat tegen. In hun verdediging wijzen ze op een reeks van toevalligheden, en benadrukken ze dat de Kamervoorzitter zelf jaarlijks de uitbetalingen goedkeurde. Dat is ook een duidelijke sneer naar huidig Kamervoorzitter Eliane Tillieux (PS): de oud-ambtenaren betreuren de “paleisrevolutie” waarbij de nieuwe Kamerleiding de gemaakte afspraken zomaar naast zich neerlegt.

Kamervoorzitter Eliane Tillieux (PS). Beeld BELGA

Tegelijk laten de oud-ambtenaren de deur op een kier voor een mogelijk uitdoofscenario, waarbij de hogere pensioenuitkeringen jaarlijks worden afgebouwd. Maar noch de Kamer noch de Pensioendienst gaat daar momenteel op in. Tegelijk dreigen de oud-ambtenaren ermee te grijpen naar stevigere middelen, zoals bijvoorbeeld de ‘onmiddellijke uitvoering’ af te dwingen van hun ‘verworven rechten’ voor de rechtbank. Zo heeft er zich intussen een negende ex-topman gemeld. Die vertrok vervroegd op pensioen uit de Kamer, maar krijgt daardoor nu een lagere pensioenvergoeding dan hem voor zijn vertrek was beloofd. Kortom, als de Kamer niet oplet, kan de boemerang binnenkort in haar gezicht terugkeren.

In het Parlement blijft de oppositie intussen wel druk zetten. “De uitbetalingen moeten onmiddellijk worden stopgezet en de Kamer moet er alles aan doen om het geld met terugwerkende kracht terug te vorderen”, zo houdt PVDA-fractieleider Sofie Merckx voet bij stuk. N-VA-Kamerlid Wim Van Der Donckt wil vooral een definitieve oplossing zien: “De wet op het wettelijke maximumpensioen moet worden aangepast, zodat alle uitzonderingen, voor politici én ambtenaren, eruit verdwijnen.” Van Der Donckt diende daarover een wetsvoorstel in: dat ligt momenteel voor advies bij de Raad van State.