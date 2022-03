Peiling na peiling wordt duidelijk: uiterst links is bezig aan een groeispurt

De nodige voorzichtigheid is altijd geboden met peilingen, maar als de laatste oefening van VTM Nieuws, Het Laatste Nieuws, Le Soir en RTL iets leert, dan is dat de wind meezit voor PVDA-PTB, de uiterst linkse partij geleid door Luikenaar Raoul Hedebouw. Iets wat ook al uit vorige peilingen bleek.

Mochten er vandaag verkiezingen georganiseerd worden, dan zou PVDA-PTB volgens de ‘Grote Peiling’ 8,9 procent van de Vlaamse stemmen halen. Daarmee zou de partij over Groen springen (8,4 procent) en zowaar in de buurt komen van Open Vld, de partij van premier Alexander De Croo (9,8 procent), en CD&V (11,3 procent).

In Wallonië blijft PS de grootste partij (22,4 procent van de stemmen), maar PVDA-PTB volgt op korte afstand met 19,7 procent. De partij doet het daarmee maar iets minder goed dan de liberalen van MR (20,4 procent). Ecolo komt uit op 15 procent. In Brussel is Ecolo de grootste partij (20,3 procent). Maar ook in de hoofdstad geldt: PVDA-PTB is in opmars. Met 16,4 procent van de stemmen is de partij er volgens de Grote Peiling nu net iets groter dan PS.

Kort samengevat: het gaat goed met PVDA-PTB, een partij die zeker in Vlaanderen lang heeft moeten vechten tegen de kiesdrempel en politieke irrelevantie. In de poppoll doet Hedebouw het met een 20ste plaats vandaag beter dan zijn collega-voorzitters Georges-Louis Bouchez (MR), Paul Magnette (PS), Meyrem Almaci (Groen), Egbert Lachaert (Open Vld) en Joachim Coens (CD&V). De Franstalige krant Le Soir sprak op de voorpagina van zijn weekendeditie over ‘Le coup de force du PTB’, de machtsgreep van PTB.

Energiecrisis

Het feit dat de koopkracht meer dan ooit centraal staat in het politieke debat lijkt PVDA-PTB een electorale groeispurt te bezorgen. Zo ijverde de partij maandenlang voor een lagere btw op energie, een ingreep waar de federale regering uiteindelijk niet meer omheen kon door de torenhoge energiefacturen. De ambigue houding van de communisten tegenover de Russische invasie in Oekraïne lijkt kiezers niet af te schrikken. (De Grote Peiling werd afgenomen tussen 15 en 22 maart.)

Wat ook zeker meespeelt in de opkomst van PVDA-PTB is de anti-systeemretoriek die de partij hanteert, met veel nadruk op de verloning van politici en de wereldvreemdheid van de klassieke bestuurspartijen. Volgens Béatrice Delvaux, de vooraanstaande politieke pen van Le Soir, slaagt PVDA-PTB erin de “sociaal-economische angsten van Franstaligen aan te spreken, evenals een zekere afwijzing van de politiek”.

“De resultaten komen overeen wat ik al langer aanvoel in mijn contacten met de mensen”, reageert Hedebouw aan de telefoon. “De sociaal-economische dossiers zijn enorm belangrijk. Ook in Vlaanderen. Ik zeg al veel langer dat ook daar een echte linkse stem kan aanslaan. Dat blijkt nu: we verdubbelen er stilaan bijna onze score van bij de verkiezingen in 2019.”

Pensioenen

Voor de samenhang binnen de federale regering belooft dit weinig goeds. Het is al langer duidelijk dat PS-voorzitter Paul Magnette zich zorgen maakt over de goede scores van uiterst links in Wallonië en Brussel. Dat zal er niet op verbeteren nu PVDA-PTB de aloude machtspositie van de socialisten in Franstalig België stilaan daadwerkelijk komt bedreigen.

Het dossier van de pensioenen zit al maanden geblokkeerd en het ziet er niet naar uit dat bevoegd PS-minister Karine Lalieux nog veel zal toegeven op haar - volgens de liberalen slappe - voorstellen. Ook de loononderhandelingen van volgend jaar beloven nu al vuurwerk. Door de indexeringen is er nul marge voor loonopslag. PS zou onder druk van PVDA-PTB straks weleens de loonwet in vraag durven te stellen. De regering was daar vorig jaar al diep verdeeld over. Voor de liberalen is de loonwet een rode lijn.