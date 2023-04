Pedagoog De Bruyckere: ‘Goed dat thuisonderwijs kan, maar op school leert je kind ook omgaan met anderen’

Het aantal leerlingen dat thuisonderwijs volgt, is in vijf jaar verdubbeld in het secundair onderwijs en bijna verdrievoudigd in het basisonderwijs. Dat blijkt uit cijfers van parlementslid Loes Vandromme (cd&v). Pedagoog Pedro De Bruyckere (Kenniscentrum Leerpunt) wijst toch op de voordelen van school.

Hoe verklaart u die stijging?

De Bruyckere: “Ik heb geen weet van onderzoek naar deze stijging, dus er zijn wel twintig mogelijke verklaringen voor. De groep die thuisonderwijs volgt, is erg heterogeen. Terwijl het vroeger vooral een grootstedelijk fenomeen was, zie je dat het nu ook toeneemt op het platteland in West- en Oost-Vlaanderen. Mensen hebben thuisonderwijs voor een deel gewoon meer leren kennen. Misschien dat dit meespeelt en de drempel heeft verlaagd voor sommige ouders.”

Heeft dit iets te maken met de dalende onderwijskwaliteit?

“Ik vermoed van niet. Het gaat nog altijd om een relatief klein verschijnsel. Bovendien heb je zelf tijd en expertise nodig om dit goed te doen, of moet je het geld hebben om een privéleerkracht in te huren. Als ik kijk naar voorbeelden in de pers gaat het bijvoorbeeld vaak over kinderen die weinig prikkels aankunnen of juist cognitief meer aankunnen dan wat ze op school krijgen. Dus wijst dat ergens op een nood? Ja. Heeft het klassieke onderwijs daar de laatste jaren ook meer op ingezet? Ja, maar dit is vaak nog in ontwikkeling. Er is bijvoorbeeld samen met het M-decreet type 9 toegevoegd (speciaal statuut voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs met een autismespectrumstoornis, KVD). Tegelijk zijn daar juist nog lange wachtlijsten voor.”

Waar moet een ouder die thuisonderwijs wil geven allemaal rekening mee houden?

“Eerst en vooral moet je via het Loket Thuisonderwijs aan de overheid laten weten dat je kinderen thuisonderwijs zullen volgen, zodat je officieel kunt aantonen dat je dat mag doen. Daarnaast moet je de minimumdoelen respecteren en alle taken geven die een school ook zou verwachten. Ten slotte moeten de leerlingen op vaste tijdstippen deelnemen aan de examencommissie.”

Is het onderwijs dat die leerlingen krijgen toch niet van een lager niveau dan op school?

“Er is sowieso een verhoogde controle op de onderwijskwaliteit. Behalve de regelmatige toetsing door de centrale examencommissie kan de onderwijsinspectie ook controleren of er aan de minimumdoelen is voldaan. Als dat tweemaal niet het geval is, moet je je kind verplicht inschrijven op school.

“Enigszins verontrustend is dat afgelopen schooljaar maar 73 procent van de kinderen die thuisonderwijs volgt slaagt voor het basisonderwijs. Let wel op, je kunt dat moeilijk één op één vergelijken met de rest van de onderwijspopulatie. We weten daarvoor niet genoeg om welke redenen ouders die stap zetten en of de doelgroep dus sowieso al afwijkt van de norm.”

Vindt u het een zorgwekkende trend?

“Het blijft nog altijd een relatief kleine groep. Stel dat uit onderzoek zou blijken dat ouders thuisonderwijs geven omdat reguliere scholen sommige noden niet vervullen, dan is er wel een taak voor het onderwijsveld. Maar tot dan kan de minister van Onderwijs hier weinig aan veranderen want er staat in de grondwet een leerplicht, geen schoolplicht.

“In andere landen is het soms moeilijk om je kind thuis les te geven. Op zich is het voor kinderen die naar school gaan echt te moeilijk vinden goed dat het hier kan. Maar ik blijf nog altijd een voorstander om je kinderen naar school te sturen. Niet alleen is thuisonderwijs geven niet voor elke ouder even eenvoudig, je kind leert ook omgaan met anderen. Ik weet dat ouders van kinderen die thuisonderwijs volgen daar wel energie insteken, maar die socialisatie op school blijft belangrijk.”