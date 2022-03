‘Paus’ van het Brusselse nachtleven beschuldigd van seksueel misbruik: het patroon was telkens hetzelfde

Ooit stond hij op een PS-lijst, en hij wordt ook ‘de paus’ van het Brusselse nachtleven genoemd. Wie is Carl De Moncharline, de man die in een RTBF-reportage beschuldigd wordt van seksueel misbruik? ‘Velen kunnen getuigen van mijn goed gedrag.’

“Die avond stond hij achter de bar op zijn gebruikelijke plek. Ik danste wat en toen bood hij me op een gegeven moment een biertje aan dat niet rechtstreeks van de bar kwam. Vanaf dat moment werd alles wazig.” En: “Ik ging de kamer binnen en daarna deed hij de deur dicht. Toen trok hij zijn broek naar beneden.”

De anonieme getuigenissen in het Franstalige RTBF-onderzoeksprogramma Investigation over vermeend seksueel misbruik door Carl De Moncharline, een bekend figuur in het Brussels nachtleven, zorgde de voorbije dagen voor een schokgolf.

Verschillende jongeren vertelden hoe ze in nachtclubs gedrogeerd en/of vervolgens seksueel misbruikt werden door De Moncharline. Het patroon was volgens de getuigenissen min of meer steeds hetzelfde: de vermeende slachtoffers kregen een drankje aangeboden dat niet rechtstreeks van de toog kwam, werden gedrogeerd en/of zouden vervolgens seksueel misbruikt of aangerand zijn.

‘Leugens’

Het onderzoek van RTBF ging aan het rollen nadat de Instagram-pagina @balance_ton_bar, waar regelmatig getuigenissen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in het Brusselse nachtleven verschijnen, verschillende getuigenissen over de man had gepubliceerd. De Moncharline ontkende alle aantijgingen al: eerst via zijn advocaat Jean-Pierre Buyl, daarna wuifde hij ook op zijn eigen Facebook-pagina alle beschuldigen weg. “Het zijn een pak leugens”, stak hij woensdagavond van wal in zijn post. “Velen kunnen getuigen van mijn goed gedrag. Ik heb duizenden drankjes weggegeven zonder problemen.” Volgens De Moncharline heeft hij daarentegen “veel mensen afgewezen en uit clubs gegooid wegens drugsgebruik en te veel alcohol”. “Om nog maar te zwijgen over vechtpartijen. Dit heeft veel vijandigheid veroorzaakt”, sneerde hij. Verder hekelt De Moncharline dat de getuigenissen anoniem waren en “zonder bewijs”. De man schreef dat hij zelf klacht ingediend heeft voor laster.

PS

De ‘paus’ van het nachtleven’ heeft een gigantisch netwerk in het Brusselse nachtleven en had in het verleden zelfs een rolletje in de Brusselse politiek. De Moncharline ging op 18-jarige leeftijd van school en werd in 1990 opgepikt door communicatiebureau K Com nadat hij eigenhandig een stickeractie op poten had gezet om het gebrek aan netheid in Brussel aan te kaarten. De man die eerder ook activist en lid van de PS was, stond in 2000 op de lijst van toenmalig burgemeester Freddy Thielemans voor de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens die verkiezingen was er heel wat tumult over zijn naam: De Moncharline heet eigenlijk Carl De Rijck. Hij veranderde zijn naam aanvankelijk voor die verkiezingen. Volgens wat hij vertelde in een interview met Bruzz, deed hij dat als een soort van eerbetoon aan zijn ouders. Zijn vader, een Vlaamse beeldhouwer, heet Mon De Rijck en zijn moeder Charline Mahy. Maar volgens anderen deed hij dat omdat de man met zijn echte familienaam niet genoeg stemmen zou halen.

Carl De Moncharline hield de discotheek Who's Who's Land open, eind jaren 90. Beeld Hemis via AFP

Nog volgens critici kon hij zijn achternaam voor de verkiezingen enkel wijzigen omdat hij ‘goede contacten’ zou hebben met het toenmalig Brussels stadsbestuur. Iets dat De Moncharline steeds ontkende. “Al op mijn achttiende liet ik me De Moncharline noemen. En ik heb die naam al veel vroeger dan die verkiezingen geofficialiseerd, om adminis­tratieve redenen”, vertelde hij in 2009 andermaal aan Bruzz.

Who’s Who’s Land

In de politiek werd hij niet bekend, maar de man bleef wel indruk maken door zijn flamboyante aanwezigheid in het Brusselse uitgaansleven. Hij werkte onder meer in de bekende nachtclub Fuse en hield de discotheek Who’s Who’s Land open, die na juridische perikelen met een projectontwikkelaar en de Stad Brussel moest sluiten.

Op zijn 21ste was de man trouwens al artistiek directeur van de club Mirano, waar hij tal van evenementen organiseerde. Daarover zei hij eerder al dat hij toch al de hele tijd in de discotheek aanwezig was. “Je kunt er dus net zo goed bij zijn terwijl je betaald krijgt!”, opperde hij eens.

De Moncharline was ook eigenaar van nachtclub The Wood, die overigens ook moest sluiten, wegens nachtlawaai. Maar zijn indrukwekkende carrière gaat nog verder. De Moncharline is ook de organisator van onder andere Roller Parade, Fête des Voisins en alsof dat nog niet voldoende is, kan hij ook ‘creative projectmanager’ voor het evenementenbureau VO-Event op zijn palmares schrijven.

Activisme

De Moncharline kan zodoende in één adem met de evenementensector genoemd worden. Maar zijn activisme is nooit ver weg. De man spande vorig jaar een rechtszaak aan tegenover de Belgische staat over de coronamaatregelen, die volgens hem “de evenementensector verlamden”.

Carl De Moncharline organiseert tal van evenementen in Brussel. Beeld BELGA

Tot slot heeft De Moncharline, tot op heden en naar eigen zeggen op zijn website CDM-Agency “een van de grootste adresboeken van Belgische en internationale mediapersoonlijkheden en opinieleiders, met wie hij een bevoorrechte relatie heeft”.

In zijn statement op sociale media, na de beschuldigen van seksueel geweld woensdagavond, verwees hij subtiel naar dat indrukwekkend adresboekje: “Er wordt een pak gelogen voor de duizenden mensen die mij al meer dan 30 jaar kennen, dag en nacht, in verschillende grote clubs en een dozijn grote evenementen.”