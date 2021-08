Paus roept in videoboodschap iedereen op zich te laten vaccineren

De paus laat optekenen dat iedereen gevaccineerd moet worden. Daarmee doelt hij zowel op de vele twijfelaars in westerse landen, die vooralsnog de vaccins niet vertrouwen, als op inwoners van armere landen die nog geen toegang hebben tot een grootschalige vaccinvoorraad.

“Vaccinatie is een eenvoudige maar diepgaande manier om het algemeen welzijn te bevorderen en voor elkaar te zorgen, vooral voor de meest kwetsbaren. Ik bid tot God dat iedereen zijn steentje, hun eigen kleine gebaar van liefde, mag bijdragen”, aldus de paus in zijn videoboodschap.

Het bericht van paus Franciscus en de andere aartsbischoppen en kardinalen kadert in een grote advertentiecampagne om vaccins te promoten onder de Amerikaanse bevolking, waar de vaccinaties in sommige delen van de Verenigde Staten stagneren. De videoboodschappen moeten de Amerikaanse bevolking overtuigen om zich toch te laten vaccineren. Het filmpje wordt ook gebruikt in een wereldwijde campagne.

Ondertussen blijft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) oproepen om te wachten met een derde vaccin toe te dienen in westerse landen. Zo’n boosterprik brengt de vaccintoevoer naar armere landen in gevaar. Medische deskundigen hebben gewaarschuwd dat steeds gevaarlijkere varianten kunnen ontstaan als het virus kan circuleren in grote groepen niet-gevaccineerde mensen.