Paus Franciscus in nieuwjaarsmis: ‘Raken aan vrouwen is belediging van God’

“Hoeveel geweld is er tegen vrouwen!”, zei de paus. “Het moet daarmee gedaan zijn. Raken aan een vrouw is een belediging van God, die via een vrouw zijn menselijke gedaante aangenomen heeft.” Anders dan bij de oudejaarsmis leidde Franciscus de eerste eredienst van 2022 weer zelf.

De Kerk is moeder, de Kerk is vrouw, zei de Argentijn. “Moeders en vrouwen kijken niet naar de wereld om die uit te buiten, maar om haar leven te schenken.” Precies dat heeft de wereld nodig in deze tijd vol crisissen en oorlog, klonk het. Moeders weten hoe hindernissen en conflicten te overwinnen, hoe vrede gesticht wordt.

“We hebben mensen nodig die voor verbinding zorgen in de samenleving, die wat ingaan tegen de vele prikkeldraad van de verdeeldheid”, zei de paus. Moeders en vrouwen kijken met het hart, zei de paus. “En omdat moeders leven schenken en vrouwen de wereld beschermen, moeten wij allemaal ons daarvoor inzetten om moeders te steunen en vrouwen te beschermen”, zei Franciscus.

Paus Franciscus zag vlak voor het begin van de eucharistieviering op oudejaar af van het leiden van de mis in de Sint-Pietersbasiliek. Hij woonde die wel bij en hield de preek. Onduidelijk is nog waarom de paus op het laatste moment afzegde.