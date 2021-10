Paul McCartney wil rechtzetting: ‘Einde van The Beatles was de schuld van John Lennon’

Wanneer het over het einde van The Beatles gaat wordt er meestal met de vinger naar McCartney gewezen. Hij was het immers die in 1970 in een persbericht liet weten dat hij ‘een pauze’ wou nemen. Maar in werkelijkheid zat het anders in elkaar, zegt McCartney nu. “Ik heb die breuk niet aangewakkerd. Dat was onze Johnny”, zegt hij in een interview voor het Radio 4-programma This Cultural Life, dat op 23 oktober wordt uitgezonden. “John kwam op een dag de kamer binnen en zei: ‘Ik ga weg bij The Beatles.’ Hij vond het spannend, een beetje zoals een scheiding. Wij bleven achter met de brokstukken.”

Volgens McCartney wou Lennon een nieuw leven opbouwen met Yoko Ono. “Hij wou een week in een bed gaan liggen in Amsterdam. Voor de vrede. Daar was niks tegen in te brengen.”

De periode na de split was de moeilijkste uit zijn leven, vertelt McCartney nog. “Dit was mijn band, dit was mijn baan, dit was mijn leven. Ik dacht dat we best goede dingen deden - Abbey Road, Let It Be - en ik hoopte dat we door konden gaan.”