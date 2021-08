Paul Magnette (PS) opent debatten over verplichte vaccinatie hele bevolking

“Ik ben niet tegen een debat over verplichte vaccinatie voor de hele bevolking”, laat de voorzitter van de PS optekenen. “Wanneer een vijfde of zesde golf volgt na de vierde, wanneer nieuwe varianten blijven opduiken waardoor we dit virus maar niet kunnen uitroeien, dan blijft het niet langer houdbaar en wordt het een kwestie van volksgezondheid.”

Magnette argumenteert vooral met de hoge percentages ongevaccineerde patiënten in de Belgische ziekenhuizen: “Wanneer ik lees dat 98 procent van de gehospitaliseerde mensen niet gevaccineerd zijn, zegt dat alles.” Volgens de PS-voorzitter heeft België zo een fundamenteel probleem, maar hij legt die fout niet bij de bevolking. “Het kan zijn dat ze schrik hebben, dat er onwetendheid is of zelfs legitieme redenen om zich niet te laten vaccineren”, zei hij in Le Soir.

Ook wijst Magnette op het feit dat er al een verplichte vaccinatie tegen polio bestaat. “Er mag dus geen taboe zijn”, meent hij, “en op een bepaald moment zullen we het er toch over moeten hebben.” Een verplichte coronavaccinatie voor het zorgpersoneel staat al in de steigers in ons land, dat besliste het overlegcomité vorige week. De uitwerking ervan kan echter nog maanden in beslag nemen.