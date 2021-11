Patiënt met hersentumor van operatietafel gehaald in UZ Leuven om plaats te maken voor covidpatiënt: ‘Iets wat je als arts hoopt nooit te moeten doen’

Ook in het UZ Leuven stijgt het aantal Covid-19-patiënten. Eind oktober stond de teller op 34 coronapatiënten van wie er 11 intensieve zorg kregen en vandaag is er sprake van 51 opgenomen coronapatiënten van wie er 17 nood hebben aan intensieve zorg.

Door die stijgende cijfers komen artsen voor moeilijke keuzes te staan. Een 58-jarige man uit Noorderwijk, een deelgemeente van Herentals, was vorige week in het UZ Leuven opgenomen voor een dringende operatie. Guy van Rompaey heeft een hersentumor en lag letterlijk op de operatietafel toen hij vernam dat de geplande ingreep toch niet kon doorgaan. “Ze kwamen zeggen dat ik nog even moest wachten, want er was een bespreking aan de gang. Toen hebben ze alles afgeblazen omdat er geen plaats was op intensieve zorg”, zegt van Rompaey op de regionale zender RTV.

Moeilijke keuzes

Bij het UZ Leuven bevestigt het diensthoofd van de afdeling neurochirurgie, professor Johan Van Loon, dat de operatie van Van Rompaey op het allerlaatste moment werd uitgesteld. “Het is iets wat je als arts hoopt nooit te moeten doen, maar er was geen andere optie. We begrijpen de frustratie van de patiënt, want hij wacht al een hele tijd op zijn ingreep. Maar met de nieuwe coronagolf staan we opnieuw elke dag voor zeer moeilijke keuzes. De ochtend van de operatie kwamen er nieuwe Covid-19-patiënten binnen die dringend naar intensieve zorg moesten. De overheid vraagt ons momenteel om opnieuw 25 procent van de bedden op intensieve vrij te houden voor Covid-19-patiënten. Op de afdelingen waar patiënten na hun operatie verzorgd worden, is er ook meer uitval van verpleegkundigen door ziekte. Die combinatie van factoren maakte dat we pas de dag zelf enkele operaties moesten uitstellen om bedden op intensieve zorg vrij te maken. Deze man was daar het slachtoffer van. We moeten moeilijke afwegingen maken en dag na dag beslissen welke operaties absolute prioriteit hebben.”

Professor Van Loon zet alles op alles om Guy van Rompaey zo snel mogelijk de medische zorg te geven die hij verdient. “We zijn volop aan het puzzelen om deze man heel snel te kunnen opereren”, klinkt het. Dit pijnlijke uitstel van een dringende operatie is een gevolg van de vierde coronagolf, zegt hij onomwonden. “Dergelijke voorvallen willen we te allen koste vermijden, maar het toont pijnlijk aan welke moeilijke keuzes onze artsen moeten maken als het aankomt op het evenwicht tussen Covid-19-zorg en reguliere zorg.”

Aan de regionale zender RTV laat Guy van Rompaey weten dat hij niet kwaad is op de artsen van UZ Leuven. Mensen die zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus kunnen minder op zijn begrip rekenen. “Ik hoop dat wie niet ingeënt is niet hetzelfde moet meemaken als ik. Het is geen goed gevoel. Ze hebben me gezegd dat ik volgende week bericht ga krijgen wanneer de operatie wel kan doorgaan”, aldus van Rompaey op RTV.