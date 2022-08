Passagiers uren vast in Eurotunnel door technisch incident

De reizigers moesten via een diensttunnel evacueren vanwege een alarm aan boord van een shuttle die urenlange overlast veroorzaakte, aldus de verbindingsoperator.

De trein van Calais naar Folkestone was plots tot stilstand gekomen in de Eurotunnel. De tientallen mensen aan boord werden geëvacueerd en naar een diensttunnel geleid, waarvandaan ze na urenlang wachten op een trein richting Folkestone werden gezet.

“De shuttle is gecontroleerd tot stilstand gebracht en geïnspecteerd. Uit voorzorg, voor de veiligheid en het comfort van de passagiers aan boord, hebben we hen via de servicetunnel overgezet naar een andere shuttle,” vertelde John Keefe, directeur publieke zaken van de Getlink-groep, die de Eurotunnel exploiteert, woensdagochtend aan AFP.

Beelden op sociale media tonen hoe passagiers door een tunnel lopen, sommigen met hun bezittingen of hond. “De servicetunnel was angstaanjagend,” vertelde Sarah Fellows (37) uit Birmingham. “Het was net een rampenfilm. Er was een vrouw aan het huilen, een andere vrouw had een paniekaanval.”

I was on the broken down train. Now sitting on a cargo train that has trouble gaining traction. pic.twitter.com/qa0AYPsulh — Michael Harrison (@Michael84143013) 23 augustus 2022

Ook een andere reiziger hekelt de situatie. “Veel mensen waren in paniek. Die tunnel is een vreemde plek. We hebben daar minstens vijf uur vastgezeten.” Michael Harrison uit Cranbrook, een van de passagiers van de geëvacueerde trein, zei dat hij “ zes uur na het instappen eindelijk in Folkestone aankwam”.

“Operaties als deze kosten tijd, maar ze zijn voor ieders veiligheid en moeten met zorg worden uitgevoerd,” zei Keefe, eraan toevoegend dat dit had geleid tot langere oversteektijden.

“Hoewel sommige passagiers een langere reis beleefden dan verwacht, was iedereen te allen tijde veilig,” zei hij. De service was woensdagochtend weer normaal.