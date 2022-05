Passagier zonder vliegervaring zet vliegtuig veilig aan de grond nadat piloot onwel wordt

Het incident deed zich dinsdag voor in Florida. De passagier liet de verkeersleiding via de radio weten dat er een “ernstige situatie” aan boord was. Het gesprek is te horen op de openbare vluchtopnamen. “Mijn piloot is bewusteloos en ik heb geen idee hoe je een vliegtuig bestuurt”, klonk het vanaf zo’n 2.750 meter hoogte.

Gevraagd naar zijn positie, antwoordde de passagier: “Ik heb geen idee.” Hij zei alleen dat hij de kust van Florida voor zich kon zien.

“Houd de vleugels horizontaal en probeer de kust te volgen, noord- of zuidwaarts”, zei de verkeersleider tegen hem. “We proberen je te lokaliseren.”

‘Ik weet helemaal niets’

Op Palm Beach International Airport in Florida werd intussen een luchtverkeersleider ingelicht, die ervaring heeft als vlieginstructeur. Robert Morgan had nog nooit met het specifieke model gevlogen – een eenmotorige Cessna 208 – maar kon met behulp van een kaart van de cockpit instructies geven aan de passagier om het vliegtuig naar Palm Beach International Airport te leiden.

“Ik krijg mijn navigatiescherm niet eens aan”, zei de passagier op een gegeven moment. “Ik heb geen idee hoe ik het vliegtuig moet stoppen. Ik weet helemaal niets.”

Op de opnames is te horen hoe de verkeersleider de passagier instructies gaf: “Probeer de vleugels horizontaal te houden en kijk of je kan dalen. Duw de stuurknuppel naar voren en daal heel langzaam.”

“Ik wist alleen dat ik hem rustig moest houden, hem naar de landingsbaan moest leiden en hem moest vertellen hoe hij het vermogen kon verminderen zodat hij kon dalen”, vertelde Morgan na afloop aan Amerikaanse media. “Voor ik het wist, zei hij: ‘Ik sta op de grond. Hoe zet ik dit ding uit?’”

Emotioneel

De passagier en de luchtverkeersleider ontmoetten elkaar nadien op de landingsbaan, waar ze elkaar omhelsden en een foto maakten. Zijn naam vergat Morgan te vragen. “Ik had het gevoel dat ik ging huilen door alle adrenaline”, aldus Morgan. “Het was een emotioneel moment. Hij zei dat hij alleen maar naar huis wilde, naar zijn zwangere vrouw. In mijn ogen was hij de held. Ik deed alleen maar mijn werk.”

Naast de piloot waren er twee passagiers aan boord van de Cessna 208. De piloot kampte met “een mogelijk medisch probleem”, volgens de Federal Aviation Administration (FAA). Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is verder niets bekend.