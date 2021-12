‘Pasjesmaatschappij’ of ‘knaldrang’? Coronavirus schemert opnieuw door in nominaties Woord van het Jaar

Het afgelopen jaar kon iedereen woorden insturen die in 2021 zijn ontstaan of in 2021 in Vlaanderen populair zijn geworden. Van Dale Uitgevers nomineerde vijftien woorden voor de shortlist.

Onder de nominaties zijn enkele woorden met een link met het coronavirus of de pandemie en de gevolgen daarvan op de samenleving. Denk maar aan boosterprik, deltavariant, doorbraakinfectie, grotsyndroom, knaldrang, paaspauze, pasjesmaatschappij en tweedehandslucht. De andere genomineerden zijn: doopgids, friemelhaat, koalatest, strooistep, tegelwippen, verkeersvlecht en vriendenerfenis.

Op woordvanhetjaar.vandale.be zijn de uitgebreide definities van de genomineerde woorden te vinden. Stemmen kan vanaf nu tot en met maandag 20 december 17 uur. Het winnende woord zal op dinsdag 21 december om 5 uur worden bekendgemaakt op dezelfde website. Wie een stem uitbrengt, krijgt een week lang gratis toegang tot de Dikke Van Dale online.

Vorig jaar was ‘knuffelcontact’ het Woord van het Jaar, ook een woord met een duidelijk verband met de coronacrisis.