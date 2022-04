Pasfoto’s voortaan in gemeentehuis? ‘Dan zullen veel fotografen de deuren moeten sluiten’

‘Pasfoto’s nemen is onze job. Stop de broodroof’, klinkt het in een onlinecampagne tegen de live enrollment, het ter plekke maken van pasfoto’s in het gemeentehuis. Oneerlijke concurrentie, noemen Unizo en beroepsfotografen het. “Iemand die er niet voor opgeleid is, zal onze job gaan uitoefenen”, zegt Caroline Tanghe, voorzitster van beroepsfotografen.be.

Er staat al een pilootproject voor live enrollment in de steigers. Tanghe: “Toen we hoorden dat de overheid alvast het nodige materiaal aanbood aan de gemeenten, zijn we op de rem gaan staan. Op 21 april staat een technisch overleg gepland met de overheid, maar intussen blijkt de overheid achter de schermen gewoon door te werken. Er is zelfs al een openbare aanbesteding opgesteld voor de aankoop van het materiaal.”

Caroline Tanghe. Beeld Luk Collet

Drama

Als het testproject goed loopt, vermoedt Tanghe dat op termijn ook de pasfoto’s voor uw Belgische identiteitskaart op het gemeentehuis zullen worden gemaakt. Het kabinet-Verlinden bevestigt dat “het project verder wordt getest voor alle identiteits-, reis en verblijfsdocumenten”.

Tanghe, zelf fotografe, voorspelt in dat geval een drama in haar sector. “Heel wat mensen zullen hun job verliezen. Pasfoto’s zijn voor vele fotografen nog de enige reden van bestaan.” Dat merkt ze ook in haar eigen zaak. “Zo’n 80 procent van de mensen die hier binnenkomen zonder afspraak, komt voor pasfoto’s. Pasfoto’s generen ook trafiek in de zaak: mensen zien dan mijn andere werk en diensten.”

Bestrijding van identiteitsfraude is belangrijk, erkent Tanghe, maar volgens haar kan ook de privésector daarvoor secure systemen aanbieden. “In Frankrijk en Nederland worden foto’s digitaal genomen door een fotograaf en samen met een bijbehorende vingerafdruk geüpload in een cloud. Gemeentediensten kunnen die foto dan eenmalig downloaden.”

Het kabinet-Verlinden zegt dat het de sectororganisatie gevraagd heeft een evenwaardig alternatief uit te werken. “Vooralsnog komt het voorstel van de fotografensector nog in onvoldoende mate tegemoet aan de verwachtingen”, aldus een woordvoerster.

Pasfoto's zijn goed voor zo'n 70 procent van de omzet van fotograaf Philippe Brouwers. Beeld vincent duterne/photo news

70 procent van omzet

Philippe Brouwers (60) runt Brouwers Fotografie in Grimbergen. Hij hoopt dat de gemeente zijn werk niet zal overnemen. “Dat zou het einde van mijn winkel betekenen, na 39 jaar. Pasfoto’s maken is mijn hoofdtaak. Ik maak er zo’n twintig à dertig per dag. Dat gaat over 70 procent van mijn omzet”, zegt hij. “Ik heb een brief gestuurd naar de gemeente met enkele vragen. Mijn beslissing over de toekomst hangt af van hun antwoord. Als ik moet sluiten vanwege de pasfoto’s, zal het pijn doen dat ik daardoor ook mijn andere fototaken niet meer zal kunnen uitvoeren.”

Brouwers vindt niet dat de gemeente zich moet bezighouden met zijn job. “Wie gaat dat doen? Een onbekwame bediende? Een pasfoto maken is niet gewoon één keer klikken en klaar, hè. Het is net belangrijk om je tijd te nemen en geduld te hebben. Dat appreciëren mijn klanten heel erg.” De fotograaf voorspelt ook chaos. “Er zullen lange rijen zijn in het gemeentehuis, mensen zullen gefrustreerd raken en niet tevreden zijn met het resultaat.”

Hij ziet twee mogelijke oplossingen. “Het systeem van Nederland en Frankrijk zou de ideale oplossing zijn. Tenzij het gemeentehuis beslist om de fotografen uit hun gemeente officieel in dienst te nemen. Hier in Grimbergen zijn we met drie fotografen die pasfoto’s maken. Dat zou dus ideaal zijn.”