Pascal Smet weigert vergunning voor omvorming A12: ‘Naar één rijstrook gaan is de Vlamingen koeioneren. Daar doe ik niet aan mee’

Alles leek in kannen en kruiken voor de omvorming van de A12 in Brussel. Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) kondigde in De Morgen aan dat de autostrade van drie rijstroken naar één zou gaan. In de vrijgekomen ruimte zou het gewest een groene promenade aanleggen met wandelpaden, een fietssnelweg, een nieuwe tramlijn, een rolschaatspiste en bomen. De nodige vergunning werd al aangevraagd door de bevoegde administratie Brussel Mobiliteit.

Maar die vergunning komt er voorlopig niet, zegt Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet (one.brussels). Hij was oorspronkelijk een van de trekkers van het project, maar kan zich niet meer vinden in een aantal wijzigingen die Van den Brandt volgens hem zonder overleg zou hebben doorgevoerd. Zo was er in het oorspronkelijke ontwerp plaats voor een randparking langs de A12, waar autopendelaars uit het noorden konden overstappen op het openbaar vervoer.

Lees ook: Groene veranderingen op komst voor A12 in Brussel, met grote gevolgen voor de Vlaamse pendelaar

“Minister Van den Brandt heeft zelf beslist om de randparking te laten vallen. Hiermee is ook de noodzaak weggevallen om de zone opnieuw aan te leggen”, oordeelt Smet. Ook versmallen naar één rijstrook stadinwaarts was volgens Smet nooit de bedoeling. Er is ruimte genoeg voor twee, vindt hij. “Naar één rijstrook gaan is de Vlamingen koeioneren. Daar doe ik niet aan mee. Zeker niet in tijden van budgettaire schaarste. We kunnen ons geld beter in andere, meer prioritaire projecten stoppen.”

Achter de démarche schuilt een diepe onvrede bij de socialisten over de assertieve communicatie van de groene mobiliteitsminister. Die zou zich niet altijd loyaal opstellen naar de andere regeringspartners, klinkt het. Maar Van den Brandt laat in een reactie weten dat de plannen uitvoerig zijn besproken met Smets administratie urban.brussels. “Het project voldoet volledig aan hun vragen. Vandaar dat de reactie van de staatssecretaris zeer opvallend is”, klinkt het op haar kabinet.

Hoe dan ook wil Van den Brandt de ambitie van het project niet terugschroeven. “Dit is ingrijpend, dat klopt. Maar de Brusselaar heeft dit gevraagd. We gaan niet toegeven op onze ambitie voor meer gezonde lucht en minder autoverkeer in de stad.”

Er zal nu overleg volgen binnen de regering, klinkt het aan beide kanten.