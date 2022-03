Pas wanneer je voorstelt om voortaan met de fiets in plaats van met de auto naar de scouts te gaan, komt het verzet op gang

Bart Eeckhout is hoofdredacteur bij De Morgen en papa van John John (12) en Missy (8).

De laatste keer dat er tussen jullie op de keukentafel een groot wit blad lag, was toen John John met geen spreekwoordelijke stokken van een beeldscherm weg te slaan was. Op het blad schreven jullie toen een checklist om de sfeer in huis weer te verbeteren. De kinderen dienden onder meer te beloven ’s ochtends geen scherm aan te raken en er zouden hobby’s gezocht worden buitenshuis. Maar ook de ouders moesten over de brug van de verzoening komen, met het engagement minder snel boos te worden en af en toe gezellig op de kinderverdieping te komen logeren.

Het papier heeft ook wel een tijdje gewerkt, al zullen John John en Missy dat anders zien. Want wordt papa niet nog altijd soms kwaad? Om maar te zeggen: de reacties zijn niet meteen laaiend enthousiast wanneer je lief voorstelt om nog eens een nieuw gezamenlijk tienpuntenplan op papier te zetten.

“Niet weer”, zegt Missy, meteen, beducht dat de kinderen weer het kind van de rekening zullen zijn. Maar de crisis zit ’m dit keer niet in de sfeer in het gezin, wel in de rest van de wereld. De tien punten zouden moeten gaan over hoe jullie, als gezin, meer kunnen doen om minder energie te verbruiken.

Nu wordt Missy pas echt wantrouwig. “Gaan we failliet?”, vraagt ze bloedernstig. Dat nu ook weer niet, maar een lijst met goede voornemens is wel een prima, zachtaardig leermiddel om kinderen te laten wennen aan het idee dat de wereld aan het veranderen is. Wat jullie als gezin daar precies zelf aan kunnen bijdragen is niet zo belangrijk, wel het bewustzijn dat niets vanzelfsprekend is. Niet het water dat uit de kraan loopt, niet het gas dat door de leiding stroomt, niet de auto die in de garage staat.

Ook John John kijkt sceptisch naar jullie initiatief. Sinds hij een winter met knikkende knieën in een klaslokaal met open ramen doorbracht – ventilatie, weet u nog? – staat hij kritisch tegen goedbedoelde engagementen om de verwarming een graadje lager te zetten. Mompelend trekt hij zich terug onder het tv-deken op de bank, overigens een prima dekmantel voor verstokte schermkijkers.

De meeste ideetjes passeren zonder veel verzet. Een douche in plaats van een bad nemen, het licht uitdoen in de gang, kleren wat minder vaak wassen...: doe maar, vader. Pas wanneer je voorstelt om voortaan met de fiets in plaats van met de auto naar de scouts te gaan, komt het verzet op gang. Alsof de kinderen hun ouders wel hun duurzaam pleziertje gunnen, maar het toch ook niet te gek moet worden.

Zuchtend kruipen ze toch de fiets op. En kijk, bij thuiskomst willen John John en Missy niet anders meer dan fietsen naar de scouts. Die energiecrisis kan hen nog altijd gestolen worden, maar ze beseffen wel dat ze tijdens het openingsmoment nooit meer een liedje zullen moeten zingen omdat ze te laat zijn door een file in de stad.