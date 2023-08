Pas nu blijkt hoe diep de schuldenput achter het modebedrijf van de doodgeschoten barones was

Pas nu blijkt hoe bodemloos en hopeloos de schulden achter het modehuis van de vermoorde barones Myriam Ullens (70) waren. Zo blijkt uit grondige doorlichting van de jaarrekeningen. Al in het openingsjaar van 2010 startte ‘Maison Ullens’ met 934.967 euro verlies. Hoewel haar man Guy vanuit een kluwen aan holdings voor tientallen miljoen euro bleef bijpompen, werd de schuldenput van Mimi’s fashionbedrijf alleen maar dieper.

Afgelopen donderdag raakte niet alleen bekend dat weduwnaar-baron Guy Ullens de Schooten (88) al een nieuwe liefde heeft gevonden, maar ook dat het modehuis van zijn vermoorde vrouw Myriam - ‘Maison Ullens’ - definitief is opgedoekt. De 70-jarige barones werd afgelopen 29 maart door haar stiefzoon Nicolas doodgeschoten.

Volgens de dader wilde hij zo onder meer de spilzucht van zijn stiefmoeder stoppen. Als hij daarmee vooral op haar tijdverdrijf alias modehuis doelde, zal zelfs de meest ervaren boekhouder hem niet tegenspreken. Naast een webshop - die vreemd genoeg nog altijd online staat - werden de kledingcollecties van de barones verkocht in drie poepchique boetieks op peperdure locaties in Parijs, New York en Aspen (VS) én nog eens in zo’n 50 multimerkenwinkels wereldwijd. Maar eigenlijk was dit protserige modeschip al gekapseisd nog voor het de haven was uitgevaren. Zoveel blijkt uit alle jaarrekeningen van de overkoepelende vennootschap ‘MUS’ (‘Maison Ullens de Schooten’), die al van bij de start tegen alle economische en financiële logica inging.

Het modeavontuur van de doodgeschoten barones Myriam Ullens (rechts met haar man en intussen weduwnaar Guy, red.) kon nooit één eurocent winst optekenen. Beeld Maison Ullens / Getty

Zuurstofkuur

Dat een nieuw modehuis - zeker binnen het exclusieve segment - wat tijd nodig heeft om te groeien, is wél nog logisch. Dus viel het allereerste verliesresultaat van 934.967 euro in dat eerste openingsjaar 2010 nog enigszins met de mantel der liefde toe te dekken. Maar in de daaropvolgende jaren ging het alleen van kwaad naar erger.

Met een jaarverlies van 1.839.322 euro in 2011 richting 6.098.395 euro verlies in 2014. Tegen dan stond stond de rekening van ‘MUS’ al voor een gecumuleerde 14.896.224 euro (!) in het rood. En moest een door baron Guy toegediende zuurstofkuur van 13,5 miljoen euro redding brengen. Maar het modehuis verstikte zich alleen nog maar verder in haar eigen grootheidswaanzin, met in 2015 een nieuw verlies van 8.503.308 euro.

Toch bleef Ullens onverdroten voortdoen zodat de totaalput eind 2017 al - hou u vast - 24.437.641 euro diep was.Waar zelfs gedurfde ondernemers het dan voor bekeken zouden houden, volgde alweer een inbreng van 15.770.000 euro aan nieuw kapitaal. Maar meer dan een doekje voor het bloeden was dat natuurlijk niet.

Te koop

Zelfs nog maar eens een extra 11 miljoen euro euro eind 2020 kon niet vermijden dat ‘Maison Ullens’ ondanks de opdoeking tot op vandaag nog altijd 10.654.664 euro in het rood prijkt. Niet meteen een gezonde basis om de ongetwijfeld talrijke schuldeisers mee te vergoeden.

Het kan verklaren waarom de 1.510 m² grote villa van het echtpaar Ullens in het Waals-Brabantse Lasne - met onder meer vijf slaapkamers en zwembad - al voor de moord te koop werd gezet. Vooralsnog tevergeefs: op de website van Sotheby’s International Realty prijkt nog altijd de immozoeker met een vraagprijs “tussen de 7,5 en 10 miljoen euro”. Meer geluk had baron Guy Ullens intussen wel met zijn luxejacht ‘Red Dragon (‘Rode Draak’), dat hij samen met Myriam in 2008 op maat had laten maken. Het (geheime) prijskaartje van het 51,7 meter lange jacht met plaats voor 12 gasten en 9 bemanningsleden liep ongetwijfeld in de vele tientallen miljoen, maar naar verluidt heeft de baron er tweedehands nu ‘slechts’ 17,95 miljoen euro voor gekregen.

De villa van het echtpaar Ullens in Lasne staat nog altijd te koop, het luxejacht 'Red Dragon' ging wel al van de hand. Beeld Sotheby's / YachtCharterFleet

Onontwarbaar kluwen

Wat evenzeer opvalt, is dat de vergeefse kapitaalinjecties om ‘Maison Ullens’ te redden telkens uit een onontwarbaar kluwen van buitenlandse holdings kwamen, waarin ook een kat haar jongen niet meer terugvindt.

Zo komen de in totaal ‘helpende’ 40,3 miljoen euro uit een web van Luxemburgse holdings, die ingeschreven stonden op Guy’s naam met ‘Paris Invest’ als voornaamste. Daarnaast werd ook een koterij aan Franse holdings, die vooral op Myriams naam stonden, ten geregelde tijde leeggeplukt. Die droegen namen als ‘Virgil’, ‘My Boutique’, ‘Red France’ en ‘Vagabundo’ en zijn via allerlei constructies verbonden aan de Luxemburgse holdings. Alle verliezen werden zo gewapend mogelijk opgevangen tot ook elk van die holdings voorgoed leeggezogen werden. Zo is het veelzeggend dat ook op de eigen Belgische holding van Myriam, ‘Urbis Home’, momenteel ook een verlies van 2.976.409 euro prijkt.

Nog schrijnender is dat zelfs de ‘Fondation Mimi Ullens’ - de stichting die ze destijds had als ex-kankerpatiënte had opgericht om andere vrouwen met borstkanker te helpen - al in 2019 een stille financiële dood blijkt gestorven. Mét nog eens 256.640 euro in het rood. Uiteindelijk is volgens voorzichtige schattingen 85 tot zelfs 90 miljoen euro in de mislukte modedroom vervlogen.