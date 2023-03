‘Pas als we Rik Torfs hebben gehad, kunnen we vredig stoppen’: Joël De Ceulaer over ‘Het Inzicht’

Wat mogen luisteraars verwachten van het tweede seizoen? Naar welke gasten mogen we uitkijken?

“We gaan door waar we gebleven waren. De insteek blijft identiek: ik voer gesprekken die ergens over gaan, met mensen die iets te vertellen hebben. En eigenlijk heb ik maar één vraag: welk fundamenteel inzicht in leven, mens en wereld zou u graag eens met ons delen? Het gesprek slaat weinig zijstraten in, maar blijft gefocust op die vraag: wat zou de gast ons graag willen bijbrengen? In het tweede seizoen komen opnieuw tien mensen langs, onder wie filosoof Johan Braeckman, imam Khalid Benhaddou, oorlogsreporter Joanie de Rijke en intensiviste Elisabeth De Waele. Maar ook Jean Blaute, een van de grootste producers die de Belgische muziek ooit heeft gekend, komt een doorwrochte levenswijsheid met ons delen.

“Je zou kunnen zeggen dat de waaier aan gasten dit jaar wat breder is. In het eerste seizoen lag de focus op academici, dat is nu minder het geval. Er zit meer variatie in de gasten. De eerste is Rika Ponnet. Een speciaal gesprek: ik voelde haar inzicht niet meteen aan, maar raakte er gaandeweg door betoverd.”

Het eerste seizoen werd zeer goed ontvangen bij de luisteraars en dook op in allerlei lijstjes met podcasttips. Wat is volgens jou de sterkte van deze reeks?

“De reacties waren inderdaad erg positief, wat mij deugd deed – als ik opiniestukken of essays schrijf, zijn de reacties niet altijd zo onverdeeld prettig. (lacht) Uiteraard roept dit soort intieme gesprekken weinig negatieve gevoelens op. De sfeer is gemoedelijk, het gesprek ontspannen, Het inzicht wil een leerzame en inspirerende podcast zijn.

“Ik vermoed dat luisteraars de focus heel aangenaam vinden: het gesprek stuitert niet alle kanten op, maar heeft één centraal onderwerp, waar we telkens op terugkomen. En elk gesprek duurt een dik halfuur, de ideale lengte om te pendelen, een eindje te gaan joggen, of lekker te koken. Het helpt ook dat je maar twee mensen aan het woord hoort. We praten niet door elkaar. Ik luister zo aandachtig mogelijk.”

Wat heb je zelf geleerd uit de eerste tien gesprekken?

“Elk gesprek staat in mijn geheugen gebrand. Iedereen kan die eerste tien gesprekken trouwens nog altijd beluisteren. Dat is misschien ook fijn aan de reeks: de gesprekken zijn tijdloos, ze hangen niet vast aan de actualiteit. Een inzicht dat mij erg trof vorig jaar, was dat van Guillaume Van der Stighelen, die mede door de dood van zijn zoon leerde dat het antwoord op de vraag ‘Wie ben ik?’ luidt: ‘Ik ben de relatie met de ander.’ Daarom ben je, als je iemand verliest, letterlijk een stuk van jezelf kwijt.

“Ook aan de andere gasten bewaar ik intense herinneringen: Dyab Abou Jahjah paste de tweede wet van de thermodynamica toe op het menselijk bestaan, Brigitte Herremans legde de link tussen kunst en mensenrechten, Tinneke Beeckman vertelde ons wat we van Spinoza kunnen leren over ons leven, en managementprof Marc Buelens legde uit dat je om gelijk te hebben precies het tegenovergestelde moet doen als om gelijk te krijgen.”

Heb je de smaak nu helemaal te pakken, of is Het inzicht sowieso eindig?

“Voor mijn part gaan we door tot we elke interessante Vlaming op bezoek hebben gehad. Tot en met Rik Torfs. Dan pas kunnen we vredig stoppen.”

Nieuwe afleveringen van Het inzicht verschijnen wekelijks op dinsdagochtend. Hieronder kunt u luisteren naar alle reeds verschenen afleveringen.